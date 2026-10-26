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Újabb budapesti egyetemen volt bombariadó – megkezdték az épületek kiürítését

Bombariadó

Újabb budapesti egyetemen volt bombariadó – megkezdték az épületek kiürítését

52 perce
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Újabb felsőoktatási intézményt ért robbantással kapcsolatos fenyegetés Magyarországon. A bombariadó miatt megkezdték a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületeinek kiürítését, a helyszínen pedig tűzszerészek végzik az átvizsgálást.
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BombariadóBudapesttűzszerész

Bombariadó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), miután az intézmény épületeiben elhelyezett robbanószerkezetekről érkezett fenyegető üzenet – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap információi szerint megkezdték az épületek kiürítését, a tűzszerészek pedig már megkezdték azok átvizsgálását.

Bombariadó miatt vonultak ki a tűzszerészek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez
Bombariadó miatt vonultak ki a tűzszerészek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez (A kép illusztráció)
Fotó: Bólyi Bálint főtörzsőrmester / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Arról, hogy találtak-e robbanószerkezetet az egyetem területén, a rendelkezésre álló információk alapján még nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Az elmúlt hetekben több oktatási intézményben is bombariadó volt

Az elmúlt hetekben több magyarországi oktatási intézményt is robbantással fenyegettek meg. Októberben több mint hetven iskola neve szerepelt egy fenyegető e-mailben, amely több médiaszolgáltatóhoz is eljutott. Az üzenet küldője azt állította, hogy robbanószerkezeteket helyezett el az érintett intézményekben, és a feltételezett robbantások időpontját is megjelölte. 

 

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