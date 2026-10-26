Megszólalt a rendőrség az országos bombafenyegetésekről – új részletek derültek ki

A bombariadó ügyében a rendőrség megerősítette, hogy hétfőn fenyegetés érte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE). A hatóság a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda a korábbi hasonló esetekkel együtt, egy eljárás keretében vizsgálja a történteket, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt.

A bombariadók ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást

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Bombariadó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn kiürítették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületeit, amelyeket ezt követően tűzszerészek vizsgáltak át.

A rendőrség tájékoztatása alapján az NKE-t ért fenyegetést nem különálló ügyként kezelik, hanem a korábbi, hasonló esetekkel közös eljárásban vizsgálják. A nyomozás terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt folyik.