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Megszólalt a rendőrség az országos bombafenyegetésekről – új részletek derültek ki

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Bombariadó

Megszólalt a rendőrség az országos bombafenyegetésekről – új részletek derültek ki

49 perce
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Újabb részleteket közölt a rendőrség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hétfőn történt bombariadóról. A hatóságok a korábbi hasonló fenyegetésekkel együtt vizsgálják az esetet, és azt is elárulták, milyen bűncselekmény miatt folyik a nyomozás.
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BombariadóBudapestterrorcselekmény

A bombariadó ügyében a rendőrség megerősítette, hogy hétfőn fenyegetés érte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE). A hatóság a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda a korábbi hasonló esetekkel együtt, egy eljárás keretében vizsgálja a történteket, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt.

A bombariadók ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást
A bombariadók ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást
Fotó: Mediaworks

Bombariadó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn kiürítették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületeit, amelyeket ezt követően tűzszerészek vizsgáltak át.

A rendőrség tájékoztatása alapján az NKE-t ért fenyegetést nem különálló ügyként kezelik, hanem a korábbi, hasonló esetekkel közös eljárásban vizsgálják. A nyomozás terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt folyik.

Több mint hetven oktatási intézményt fenyegettek meg korábban

Az elmúlt hetekben több magyarországi oktatási intézményben is bombariadó volt. Egy héttel korábban több mint hetven iskola neve szerepelt abban a fenyegető e-mailben, amely több médiaszolgáltatóhoz is eljutott.

Az üzenet küldője azt állította, hogy az érintett intézményekben robbanószereket helyezett el, és a feltételezett robbanások időpontját is megjelölte.

 

 

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