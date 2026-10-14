Közvilágítás nélkül maradt Bonyhád: több mint 200 lámpatestből tűnt el a biztosíték

Szerdától bizonytalan időre lekapcsolták a közvilágítást Bonyhádon egy elszámolási vita miatt, miután a hálózatot üzemeltető PS Project Kft. a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondása mellett döntött. Azonban nem ez az egyetlen probléma: a település önkormányzata szerint ismeretlen személyek mintegy 200 db lámpatestből eltávolították a biztosítékot.

Közvilágítás nélkül maradt Bonyhád. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Közvilágítás nélkül maradt Bonyhád

A PS Project Kft. sajnálattal tájékoztatja a bonyhádi lakosságot, hogy a szolgáltatási szerződés felmondása miatt a közvilágítás 2026. október 14-i kezdettel kikapcsolásra fog kerülni Bonyhád Város közigazgatási területén. Vállalkozók a szerződést részben Bonyhád Város Önkormányzatának többszöri szerződésszegése, másrészt a jelentősen megromlott üzleti környezet miatt voltak kénytelenek felmondani

- olvasható a cég MTI-hez eljuttatott közleményében.

A tájékoztatás szerint az üzemeltető sérelmezi, hogy a város vezetése többször is ki akarta zárni őket a közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzésekből, emellett a hivatal 2022-től nem vállalta át az áramvásárlást, 2023 óta pedig a megemelkedett rendszerhasználati díjak ellenére sem hajlandó magasabb szolgáltatási díjat fizetni. A helyzetet tovább fokozza, hogy a PS Project Kft. szerint a hálózaton olyan idegen lámpatesteket találtak, amelyek jogosulatlanul növelték a fogyasztást.

A drasztikus lépésre Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere is reagált, aki szerda délután arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a város több utcájában mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékokat ismeretlen személyek. A városvezetés a sötétségbe borult utcák miatt haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket mind a rendőrség, mind a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. A polgármester hozzátette: a jogi és hatósági intézkedések ellenére az érintett körzetekben a közvilágítás egyelőre bizonytalan ideig szünetel.