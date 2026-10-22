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forgalomkorlátozás

Budapest Airport: Delegációk miatt lehetnek útlezárások a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utakon

1 órája
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Delegációk közlekedése miatt időszakos útlezárásokra lehet számítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető utakon október 22-én, 23-án és 24-én. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy a forgalmi változások miatt a megszokottnál korábban induljanak el, és előzetesen tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről.
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forgalomkorlátozásBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérdelegáció

A delegációk mozgása miatt október 22. és 24. között időszakosan lezárhatják a repülőtérre vezető utak egyes szakaszait – közölte a Budapest Airport honlapján. A korlátozások a közlekedés lassulását és menetidő-növekedést okozhatnak, ezért az utazóknak érdemes több időt hagyniuk a kijutásra.

The national flag of Hungary flies on a flagpole outside the passenger terminal of Budapest Ferenc Liszt International Airport in Budapest, Hungary, on April 10, 2026. (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) (Photo by Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP), Budapest Airport
Budapest Airport: Delegációk miatt lehetnek útlezárások a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utakon
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A Budapest Airport korábbi indulást javasol az utasoknak

A repülőtér üzemeltetője arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az esetleges forgalmi változásokról, és a megszokottnál korábban kezdjék meg az utazást a repülőtér felé. Aki repülőjárattal utazik, annak különösen fontos, hogy a forgalmi helyzetet is figyelembe véve érkezzen meg időben a terminálhoz.

Térképen a lezárások, itt nézheted meg, hol közlekedhetsz a hosszú hétvégén

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. A lezárások több fővárosi kerületet érintenek, és egyes helyszíneken egészen október 26-ig érvényben maradnak.

 

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