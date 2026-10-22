A delegációk mozgása miatt október 22. és 24. között időszakosan lezárhatják a repülőtérre vezető utak egyes szakaszait – közölte a Budapest Airport honlapján. A korlátozások a közlekedés lassulását és menetidő-növekedést okozhatnak, ezért az utazóknak érdemes több időt hagyniuk a kijutásra.

Budapest Airport: Delegációk miatt lehetnek útlezárások a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utakon

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A Budapest Airport korábbi indulást javasol az utasoknak

A repülőtér üzemeltetője arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az esetleges forgalmi változásokról, és a megszokottnál korábban kezdjék meg az utazást a repülőtér felé. Aki repülőjárattal utazik, annak különösen fontos, hogy a forgalmi helyzetet is figyelembe véve érkezzen meg időben a terminálhoz.

Térképen a lezárások, itt nézheted meg, hol közlekedhetsz a hosszú hétvégén

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. A lezárások több fővárosi kerületet érintenek, és egyes helyszíneken egészen október 26-ig érvényben maradnak.