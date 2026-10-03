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vonatközlekedés

Leállt a vasúti közlekedés Bécs felé szombaton – ezt kell tudniuk az utasoknak

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Kábeltűz miatt előreláthatólag szombat estig szünetel a vasúti közlekedés Bécs és Hegyeshalom között. A Budapest–Bécs útvonalon utazóknak jelentősen hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
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vonatközlekedéskábeltűzHegyeshalomBécs

Kábeltűz miatt szombaton leállt a vasúti közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ami a Budapest–Bécs útvonalon közlekedő nemzetközi járatokat is érinti. Az ÖBB tájékoztatása szerint a fennakadás előreláthatólag estig tart.

Budapest–Bécs vonat, kábeltűz, Hegyeshalom, Bécs, vasúti közlekedés, pótlóbusz, RailJet, RegioJet, MÁV, ÖBB, A Budapest–Bécs között közlekedő nemzetközi vonatok csak Hegyeshalomig járnak a fennakadás idején
 A Budapest–Bécs között közlekedő nemzetközi vonatok csak Hegyeshalomig járnak a fennakadás idején
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A kialakult helyzet miatt a nemzetközi vonatok nem közlekednek végig a megszokott útvonalukon. A RailJetek, a RegioJetek, a bécsi EuroCityk és a győri EuRegiok csak Hegyeshalomig járnak, illetve onnan indulnak vissza Győr vagy Budapest felé.

Pótlóbuszok közlekednek Hegyeshalom és Bécs között

A nemzetközi utasokat Hegyeshalom és Bécs között pótlóbuszok szállítják. A buszos közlekedést az osztrák vasúttársaság szervezi.

A fennakadás miatt a Budapest és Bécs között utazóknak jelentősen hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

A belföldi vonatokat is érinti a fennakadás

A kábeltűz következményei a belföldi vasúti forgalomban is érezhetők. A győri fővonalon utazóknak a nemzetközi vonatok késésére, illetve egyes járatok kimaradására is számítaniuk kell.

A MÁV ezért azt javasolja, hogy az érintett utasok lehetőség szerint az alábbi járatokkal tervezzék utazásukat:

  • az S10-es vonatokkal;
  • a soproni InterCitykkel;
  • a szombathelyi InterCitykkel.

A Budapest–Bécs útvonalra váltott jegyeket kölcsönösen elfogadják

A fennakadás idején a nemzetközi viszonylatban megváltott menetjegyeket valamennyi érintett vonaton kölcsönösen elfogadják. Ez azt jelenti, hogy a RegioJet járataira megváltott jegyekkel a MÁV vonatain is lehet utazni, és fordítva.

A kölcsönös jegyelfogadás a fennakadás végéig marad érvényben.

 

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