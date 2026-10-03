Leállt a vasúti közlekedés Bécs felé szombaton – ezt kell tudniuk az utasoknak

Kábeltűz miatt szombaton leállt a vasúti közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ami a Budapest–Bécs útvonalon közlekedő nemzetközi járatokat is érinti. Az ÖBB tájékoztatása szerint a fennakadás előreláthatólag estig tart.
A kialakult helyzet miatt a nemzetközi vonatok nem közlekednek végig a megszokott útvonalukon. A RailJetek, a RegioJetek, a bécsi EuroCityk és a győri EuRegiok csak Hegyeshalomig járnak, illetve onnan indulnak vissza Győr vagy Budapest felé.
Pótlóbuszok közlekednek Hegyeshalom és Bécs között
A nemzetközi utasokat Hegyeshalom és Bécs között pótlóbuszok szállítják. A buszos közlekedést az osztrák vasúttársaság szervezi.
A fennakadás miatt a Budapest és Bécs között utazóknak jelentősen hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.
A belföldi vonatokat is érinti a fennakadás
A kábeltűz következményei a belföldi vasúti forgalomban is érezhetők. A győri fővonalon utazóknak a nemzetközi vonatok késésére, illetve egyes járatok kimaradására is számítaniuk kell.
A MÁV ezért azt javasolja, hogy az érintett utasok lehetőség szerint az alábbi járatokkal tervezzék utazásukat:
- az S10-es vonatokkal;
- a soproni InterCitykkel;
- a szombathelyi InterCitykkel.
A Budapest–Bécs útvonalra váltott jegyeket kölcsönösen elfogadják
A fennakadás idején a nemzetközi viszonylatban megváltott menetjegyeket valamennyi érintett vonaton kölcsönösen elfogadják. Ez azt jelenti, hogy a RegioJet járataira megváltott jegyekkel a MÁV vonatain is lehet utazni, és fordítva.
A kölcsönös jegyelfogadás a fennakadás végéig marad érvényben.