Kiürítik Budapest egy részét: vasárnap reggel mindenkinek el kell hagynia a lakását, nincs kivétel

Radikális, ugyanakkor szükséges lépést rendelt el a rendőrség 2026. október 25-re: Budapest egy kis részét teljes egészében lezárják egy építkezésen talált II. világháborús robbanótest miatt. A tűzszerészeti munkálatok alatt civilek (a saját biztonságuk érdekében) nem tartózkodhatnak az érintett területen: ez azt jelenti, hogy nem csak a lezárt utcákba nem lehet behajtani vagy bemenni gyalog, de a lakásokat, ingatlanokat is el kell hagynia mindenkinek.

Budapest XVIII. kerületében II. világháborús robbanótestet találtak

Fotó: Mediaworks

Ezt a területet érinti Budapesten a lezárás

Mivel a világháborús robbanótestet a XVIII. kerület, Üllői űt 404. szám alatti építkezésen találták, a következő területeket érinti a teljes kiürítés és lezárás:

Szent Lőrinc sétány 4. számnál A, B, C és D épület,

Szent Lőrinc sétány 6. számnál A, B és C épület,

Üllői út 424. számnál,

Üllői út páratlan oldalán az Üllői út - Városház utca kereszteződésétől az Üllői út 495. szám alatti ingatlanig.

Üllői úton a Haladás utca és a Thököly utca között.

Az Üllői út érintett szakaszát a rendőrség 2026. október 25-én a gyalogos forgalom elől 8 óra 30 perctől várhatóan 14 óráig, a gépjárműforgalom elől várhatóan 09 óra 30 perc és 14 óra között lezárja. Az érintett területen található ingatlanokat 2026. október 25-én 8 óra 30 percig mindenkinek el kell hagynia - közölte a BRFK.