Futóversenyek miatt bénul meg Budapest – itt a lezárások teljes listája

A 41. SPAR Budapest Maraton Fesztivált október 10-én és 11-én rendezik meg, a kétnapos eseményre közel százezer látogatót várnak. A futóverseny miatt október 7. és 11. között több fővárosi kerületben forgalomkorlátozások lesznek – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

41. SPAR Budapest Maraton Fesztivál i dején szakaszos forgalomkorlátozásokra kell készülni

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Közel százezer látogatót várnak a Budapest Maratonra

A Budapest Sportiroda (BSI) MTI-hez eljuttatott pénteki tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvényre közel százezer futót, kísérőt és szurkolót várnak. A résztvevők 14 különböző távon indulhatnak, amelyekre összesen több mint 39 ezer nevezés érkezett.

Szombaton elsősorban a rövidebb távok, köztük a 10, az 5 és a 2,3 kilométeres futamok, valamint a családi és iskolai versenyek szerepelnek a programban.

Vasárnap rendezik meg a maratont, a 30 és 14 kilométeres futást, valamint a maratonváltót, amelyen több mint 4100-an csapatban vesznek részt.

A szervezők a futók frissítésére több mint 50 ezer liter vízzel, nyolcezer liter izotóniás itallal és jelentős mennyiségű gyümölccsel készülnek. A Pázmány Péter sétányon kialakított fesztiválvárosban ingyenes programok is várják az érdeklődőket.

Ezekre a forgalomkorlátozásokra kell készülni a Budapest Maraton alatt

A rendőrség tájékoztatása szerint a korlátozások több ütemben lépnek életbe. Egyes útszakaszokat teljesen lezárnak, míg más helyszíneken csak a futók elhaladásának idejére állítják le a forgalmat.

Az alábbi útszakaszokat lezárják:

Október 9-én 9 órától október 11-én 20 óráig:

XI. kerület: Pázmány Péter sétány a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között

Október 10-én 9 és 17 óra között:

XI. kerület: Műegyetem rakpart

Október 11-én 6 és 13.30 között:

I., II., III. és XI. kerület: Budai alsó rakpart a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között

Október 11-én 6.30 és 15.45 között:

V., IX. és XIII. kerület: Pesti alsó rakpart a Közraktár utca és a Dráva utcai lehajtó között

Október 11-én 9 és 15.45 között:

Fővám tér a Szabadság híd és a Közraktár utca között;

Szabadság híd déli forgalmi sávja és villamospályája;

Szent Gellért tér a Műegyetem rakpart és a Szabadság híd között;

Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Pázmány Péter sétány között.

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