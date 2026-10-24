Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
blaha lujza tér

Ilyen volt Budapest a régi időkben – ezeket az utcákat ma már alig lehet felismerni

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Eltűnt villamosok, régi üzletportálok, legendás presszók és ma már szokatlannak tűnő autók. Budapest utcái az elmúlt száz évben hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A régi fényképeken egy olyan főváros elevenedik meg, amelyet az idősebb generációk még személyesen ismerhettek, a fiatalabbak számára azonban már szinte teljesen idegen világ.
Link másolása
Vágólapra másolva!
blaha lujza térnemzeti színházbudapest

Budapest története nemcsak az épületekben és a történelmi emlékművekben él tovább, hanem a régi utcák, terek és közlekedési eszközök fényképein is. A város arculata az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott. Egyes épületeket lebontottak, másokat újjáépítettek, utcákat alakítottak át, és teljesen megváltoztak a közlekedési szokások.

Ilyen volt Budapest a régi időkben
Ilyen volt Budapest a régi időkben: Blaha Lujza tér, a metróépítés területe, szemben a Nemzeti Színház. 1964 UVATERV

Ilyen volt Budapest: amikor még egészen más volt a Nagykörút

A Nagykörút ma Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala. A régi felvételeken azonban más típusú villamosok, korabeli autók és rég eltűnt üzletfeliratok tűnnek fel.

A körút története egyben a főváros kereskedelmi és társadalmi életének története is.

A régi képek különösen érdekes részletei az egykori mozik, áruházak és vendéglátóhelyek homlokzatai.

A Blaha Lujza tér eltűnt világa

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb találkozóhelye volt.

A tér arculatát évtizedeken át meghatározta az egykori Nemzeti Színház épülete, amelyet 1965-ben lebontottak.

A régi fényképek megmutatják, milyen volt a környék a színház eltűnése előtt, és hogyan változott meg a tér a metróépítés, valamint a későbbi városrendezési munkálatok során.

A Duna-part, amelyet ma már másként ismerünk

Budapest Duna-partja szintén sokat változott.

A régi képeken más közlekedési megoldások, hajók, rakparti részletek és a korabeli városi élet jellegzetes pillanatai jelennek meg.

Különösen érdekesek azok a felvételek, amelyek a második világháború előtti vagy az újjáépítés éveiben készült városképet örökítették meg.

A régi Budapest sokak emlékeiben ma is él

A főváros történelme nemcsak a nagy eseményekről szól.

A régi presszók, a mozik előtti sorban állás, a villamosmegállók, a trafikok és az utcai árusok mind hozzátartoztak Budapest mindennapjaihoz.

A régi felvételeket nézegetve nemcsak az derül ki, mennyit változott a város, hanem az is, mennyi minden maradt meg belőle.

Nézze meg képgalériánkat, és próbálja felismerni Budapest régi utcáit és tereit!

Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés. A felvételsorozat gyalogos forgalomszámláláshoz készült, 10 mp felvételi időközzel. 1963 FŐMTERV
Üllői út - Nagykörút kereszteződés, Üllői út a Nagyvárad tér felé nézve, balra a Corvin (Kisfaludy) köz. 1956 Nagy Gyula
Nagykörút - József körút saroképülete, mellette a Nemzeti Szálló. 1954 Fortepan
Rákóczi út, jobbra a Nagykörút kereszteződésénél az EMKE ház. 1950 Magyar Rendőr
Rákóczi (Kerepesi) út a Nagykörút felől a Keleti pályaudvar felé nézve. 1905 Deutsche Fotothek / Brück und Sohn
Kilátás a Gellért-hegyről, előtérben a Petőfi (Böske) pontonhíd. 1946 Berkó Pál
A lerombolt Erzsébet híd pesti hídfője az alsó rakpartról nézve, háttérben a romos Királyi Palota (később Budavári Palota). 1945. Kramer István dr/Kunszt János
Látkép a ferencvárosi Duna-partról a belváros felé, előtérben a felrobbantott Petőfi (Horthy Miklós) híd. 1945 Fortepan
Pesti alsó rakpart, dunai átkelésre várók sora, háttérben a lerombolt Széchenyi Lánchíd. 1945. Kádár Anna
Goldmann György tér, a felújított Petőfi híd, a Duna túlpartján a Boráros tér. 1983. Prohászka Imre
Clark Ádám tér, a Duna túlpartján a Magyar Tudományos Akadémia épülete, jobbra a Széchenyi Lánchíd. 1966. FŐMTERV
A budai Vár és a Széchenyi Lánchíd a pesti oldalról nézve, előtérben a Szabadság sétahajó. 1957. Gara család
Hajókikötő és dunai uszoda a Belgrád (Ferenc József) rakpartnál, háttérben a Tabán és a Királyi Palota (később Budavári Palota). A felvétel 1892 körül készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.155
Budai Duna-part, szemben a túlparton a Fővám tér, jobbra a Fővámpalota (később Corvinus Egyetem). A felvétel 1894-ben készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.131
Szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) a mai Blaha Lujza téren a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve. Jobbra a Népszínház utca. A felvétel 1893-ban készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.020
Blaha Lujza tér, a metróépítés területe, szemben a Nemzeti Színház. 1964 UVATERV
Galéria: Ilyen volt Budapest a régi időkben – ezeket az utcákat ma már alig lehet felismerni
1/16
Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés. A felvételsorozat gyalogos forgalomszámláláshoz készült, 10 mp felvételi időközzel. 1963 FŐMTERV

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!