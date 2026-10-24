Ilyen volt Budapest a régi időkben – ezeket az utcákat ma már alig lehet felismerni

Budapest története nemcsak az épületekben és a történelmi emlékművekben él tovább, hanem a régi utcák, terek és közlekedési eszközök fényképein is. A város arculata az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott. Egyes épületeket lebontottak, másokat újjáépítettek, utcákat alakítottak át, és teljesen megváltoztak a közlekedési szokások.
Ilyen volt Budapest: amikor még egészen más volt a Nagykörút
A Nagykörút ma Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala. A régi felvételeken azonban más típusú villamosok, korabeli autók és rég eltűnt üzletfeliratok tűnnek fel.
A körút története egyben a főváros kereskedelmi és társadalmi életének története is.
A régi képek különösen érdekes részletei az egykori mozik, áruházak és vendéglátóhelyek homlokzatai.
A Blaha Lujza tér eltűnt világa
A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb találkozóhelye volt.
A tér arculatát évtizedeken át meghatározta az egykori Nemzeti Színház épülete, amelyet 1965-ben lebontottak.
A régi fényképek megmutatják, milyen volt a környék a színház eltűnése előtt, és hogyan változott meg a tér a metróépítés, valamint a későbbi városrendezési munkálatok során.
A Duna-part, amelyet ma már másként ismerünk
Budapest Duna-partja szintén sokat változott.
A régi képeken más közlekedési megoldások, hajók, rakparti részletek és a korabeli városi élet jellegzetes pillanatai jelennek meg.
Különösen érdekesek azok a felvételek, amelyek a második világháború előtti vagy az újjáépítés éveiben készült városképet örökítették meg.
A régi Budapest sokak emlékeiben ma is él
A főváros történelme nemcsak a nagy eseményekről szól.
A régi presszók, a mozik előtti sorban állás, a villamosmegállók, a trafikok és az utcai árusok mind hozzátartoztak Budapest mindennapjaihoz.
A régi felvételeket nézegetve nemcsak az derül ki, mennyit változott a város, hanem az is, mennyi minden maradt meg belőle.
Nézze meg képgalériánkat, és próbálja felismerni Budapest régi utcáit és tereit!