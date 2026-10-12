Megszületett az ítélet: közel 10 évig bújtatta kislányát egy magyar nő az olasz apa elől

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Mezőtúri Járásbíróság egy 43 éves magyar nőt, aki majdnem tíz éven át bújtatta kislányát az olasz apja elől. A Szolnoki Törvényszék hétfői tájékoztatása szerint a korábban már büntetett előéletű anyát kiskorú veszélyeztetése miatt ítélték el.

Óvodába és iskolába sem járt a kislány - édesanyja közel 10 évig bújtatta. Fotó: Illusztráció/123RF

A két év börtönbüntetés végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztették, emellett két évre eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével, gondozásával vagy felügyeletével kapcsolatos.

Óvodába és iskolába sem járt a kislány: édesanyja közel 10 évig bújtatta

A közlemény szerint az anya - "fittyet hányva" a szülői felügyeleti jogát megszüntető és a gyermeket az apánál elhelyező jogerős bírósági ítéletre - 2014 novemberétől 2025 júniusáig, azaz csaknem tíz éven át bujkált kislányával és nem adta át őt az olasz férfinak.

A folyamatos rejtőzködés miatt a most 15 éves kislány úgy nőtt fel, hogy nem járhatott sem óvodába, sem iskolába. Eleinte az édesanyja tanította, majd később tankönyvek és az internet segítségével, egyedül képezte magát. Életét a külvilágtól elzárva, csak az anyja és a rokonaik körében töltötte. Eközben folyamatosan rettegett attól, hogy a hatóságok vagy az apja rájuk találnak és elszakítják az anyjától, akinek a rémtörténeteiből ismerte csak a férfit.

Az ügyben 2026. július 21-én emelt vádat a Mezőtúri Járási Ügyészség, majd a 2026. október 6-án megtartott előkészítő ülésen a nő a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ítéletét az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így a döntés a kihirdetés napján jogerőre emelkedett - szerepel az MTI-nek küldött közleményben.