Meghosszabbította Bús Balázs letartóztatását a bíróság

A közlemény szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke, Bús Balázs letartóztatásának meghosszabbítását – közölte honlapján a Kecskeméti Törvényszék csütörtökön.

Újabb döntés született Bús Balázs ügyében, marad a letartóztatás

Fotó: Tövissi Bence / MW

A nyomozási bíró helyt adott az indítványnak és december 25-éig meghosszabbította Bús Balázs letartóztatását.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a kényszerintézkedés alkalmazásának általános feltétele, így a közölt bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint különös okai közül több is változatlanul fennáll.

A döntés nem végleges.

Az ügyészség gyanúja szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen döntött 1079 támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ekkora vagyoni hátrányt okozott. Az NKA működése során Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere irányításával az alapot jogellenes cselekményekre használták.

Az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont tömegesen használták fel a jogszabály és az alapító határozat által jóváhagyott céltól eltérően.

A 2025 második fél évétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélküli teljesítették, és így az alap által kezelt vagyont a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Június végén tartóztatták le Bús Balázst

Bús Balázst - Óbuda korábbi fideszes polgármesterét - június végén tartóztatták le, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatéskezelő (NKTK) főigazgatója és több tisztségviselő mellett.

Szeptemberben egy dokumentumfilm készítésére igényelt, több mint 80 millió forintos támogatással összefüggő költségvetési csalás miatt újabb két embert, Fásyné Gurzó Máriát és társát, október 1-jén pedig Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Október 6-án a dokumentumfilm-készítési ügyben letartóztatott két személy letartóztatását megszüntették, és elrendelték bűnügyi felügyeletüket.