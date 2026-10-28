A kedd délutáni csúcsforgalomban egy 40 éves férfi a menetrend szerint induló 7E busz felé futott, amikor a járdán megbotlott és a mozgó jármű alá esett. A csuklós busz átgázolt a gyalogoson - közölték a TV2 Híradójában.

Csuklós busz hajtott át egy úttestre zuhant férfin a Blaha Lujza téren. Fotó: TV2

Csuklós busz hajtott át egy úttestre zuhant férfin a Blaha Lujza téren

Megrázó látvány fogadta a járókelőket kedden a budapesti Blaha Lujza téren: az aszfalton hagyott cipők és a rendőrségi krétarajzok egyértelműen jelezték a gázolás helyét. A kiérkező mentők azonnal megkezdték a bajbajutott ellátását, aki a súlyos trauma ellenére kezdetben még eszméleténél volt és kommunikált. Miután a helyszínen csillapították erős fájdalmait, és stabilizálták a súlyos medence-, valamint belső sérüléseit, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A BKK megerősítette a gázolás tényét. A közlekedési szakemberek rámutattak, hogy az elinduló buszsofőrnek a tükrök ellenőrzése után azonnal a belső sávok forgalmára és a kanyarodásra kell koncentrálnia. Ha valaki oldalról, váratlanul fut a jármű felé, az a holttér és az előre irányuló figyelem miatt szinte észrevehetetlen a vezető számára. A baleset pontos körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.