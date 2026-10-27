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ATM

Országos leállás jön az egyik legnagyobb hazai banknál: órákig nem lehet fizetni majd

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Nem árt előre felkészülni! A CIB Bank egyes szolgáltatásai novemberben órákra is leállnak majd. Mutatjuk, mikor!
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ATMbankCIB Bank

Több, jelentős szolgáltatáskiesés is várható a CIB Bank rendszereiben november folyamán: természetesen karbantartás miatti tervezett leállásokról van szó, amelyek jellemzően az éjszakai-hajnali órákat érintik, ám ennek ellenére nem árt az ügyfeleknek tudni róluk, főleg azoknak, akik ekkortájt is használnák mondjuk a bankkártyájukat, netán épp ekkor intéznének valamilyen online vásárlást. Nem szabad azonban elfelejtenünk: ezek a karbantartások illetve rendszerfejlesztések szükségesek, és végső soron csupán egy kisebb kellemetlenséggel fizetünk a biztonságunkért és a jobb, stabilabb szolgáltatásokért.

Online vásárlások, átutalás, készpénzfelvétel: mutatjuk, mely CIB Bankos karbantartás mit érint!
Online vásárlások, átutalás, készpénzfelvétel: mutatjuk, mely CIB Bankos karbantartás mit érint!
Fotó: Pixabay

Több órára leállnak a CIB Bank rendszerei: mutatjuk, mikor melyik!

Ekkor várhatók szolgáltatáskiesések 2026. novemberében a CIB Bank rendszereiben:

2026.11.05. 22:00 - 2026.11.06. 05:00

2026.11.08. 00:00 - 2026.11.08. 04:00

2026.11.17. 22:00 - 2026.11.18. 05:00

2026.11.19. 22:00 - 2026.11.20. 03:00

2026.11.23. 22:00 - 2026.11.24. 03:00

2026.11.24. 22:00 - 2026.11.25. 05:00 közötti időszakokban:

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.11.08. 00:00 - 2026.11.08. 04:00 közötti időszakban

  • Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelhet. Ezen időszak alatt fennakadások lehetnek az azonnali forint átutalási megbízások indítása – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is – a másodlagos számlaazonosítók kezelése és a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás esetén (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

2026.11.11. 01:30 - 2026.11.11. 04:45 közötti időszakban

  • Fennakadás várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakció esetén és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén, azaz alapvetően sem pénzt felvenni nem lehet, sem kártyával fizetni nem tudunk ebben az időszakban sem online, sem személyesen. Ez a leállás nem csak a CIB ügyfeleit érinti, hiszen például a bank ATM-jeit és POS-termináljait más ügyfelek sem tudják használni ebben az időszakban.

Áramszünetek Budapesten

Nem csak a banki rendszereket érintik a karbantartások. Ide kattintva lehet megtudni, mikor és hol lesznek hosszabb, akár 8-10 órás tervezett, karbantartás miatt elrendelt áramszünetek Budapesen október utolsó hetében.

 

 

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