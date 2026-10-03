Tucatnyi többórás leállás várható az egyik legnagyobb magyar banknál: vásárolni sem tudunk majd

Mint minden pénzintézet, a CIB Bank is rendszeresen tart különböző karbantartásokat az online felületein. Noha ezek ideiglenes kellemetlenségekkel járnak a felhasználók számára, hiszen ez idő alatt jellemzően szolgálatkiesés várható, a fizetendő ár még így is megéri, hiszen végeredményben biztonságosabb és jobb rendszereket kapunk. Sajnos a CIB munkatársainak igen sűrű hónapjuk lesz, hiszen a bank jó pár leállást iktatott be októberre. Mutatjuk is, mikor milyen szolgáltatások hiányára vagy akadozására kell felkészülnünk.
Ilyen karbantartások várhatók a CIB Banknál októberben: lesz, hogy nem tudunk vásárolni vagy épp kártyát aktiválni
2026.10.08. 22:00 - 2026.10.09. 03:00 között:
- Fennakadások várhatók a SoftPOS szolgáltatás és a CIB Bank Mobilalkalmazás, a CIB Bank Online és a CIB Business Online kártya funkcióinak elérése esetén.
2026.10.07. 22:00 - 2026.10.08. 05:00
2026.10.11. 00:00 - 2026.10.11. 04:00
2026.10.13. 22:00 - 2026.10.14. 05:00
2026.10.15. 22:00 - 2026.10.16. 03:00
2026.10.18. 00:00 - 2026.10.18. 04:00
2026.10.19. 22:00 - 2026.10.20. 03:00
2026.10.27. 22:00 - 2026.10.28. 05:00 közötti időszakokban:
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
2026.10.06. 22:00 - 2026.10.07. 02:00 és 2026.10.08. 22:00 - 2026.10.09. 02:00 között:
- A CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül a kártya aktiválás, kártyatiltás és limitmódosítás nem lesz elérhető. A CIB által kibocsátott kártyákkal az elektronikus (internetes) vásárlások jóváhagyása, valamint a Google Pay / Apple Pay és egyéb tokenizált vagy mentett kártyás tranzakciók indítása nem lesz végrehajtható. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége a call center segítségével ebben az időszakban is biztosított lesz.
2026.10.07. 22:00 - 2026.10.08. 05:00
2026.10.11. 00:00 - 2026.10.11. 04:00
2026.10.13. 22:00 - 2026.10.14. 05:00
2026.10.18. 00:00 - 2026.10.18. 04:00 között:
- Az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.
2026.10.14. 00:00 – 2026.10.14. 05:00 között:
- Fennakadás várható a MOL benzinkutakon található ATM-eken végzett tranzakciók esetén.
2026.10.15. 08:00 - 2026.10.15. 18:00 között:
- A Fényes Elek Fiókban az automata széf szolgáltatás nem lesz elérhető. A széfrekeszekben tárolt értékek őrzése biztosított ez idő alatt is.
2026.10.20. 01:00 - 2026.10.20. 05:00 és 2026.10.22. 01:00 - 2026.10.22. 05:00 közötti időszakokban:
- A virtuális kártya generálás és a fizikai bankkártyákhoz tartozó Geo Control módosítás funkció nem lesz elérhető. A CIB POS-okon az Előengedély tranzakciók elutasításra kerülnek. Az Apple Pay/Google Pay regisztrációban fennakadások várhatók. A CIB által kibocsátott kártyákkal az elektronikus (internetes) vásárlások a statikus jelszó és az egyszeri jelszó megadással nem lesz végrehajtható. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
2026.10.22. 01:00 - 2026.10.22. 04:00 és 2026.10.29. 01:00 - 2026.10.29. 04:00 közötti időszakokban:
- Fennakadások várhatóak a kártyás szolgáltatásokban ATM/POS tranzakciók és az eCommerce (online) vásárlások esetén.