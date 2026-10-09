Terjed az illegális vape, ismét nőtt a hamis cigaretták aránya Magyarországon

A YouGov nemzetközi kutatócég bemutatta a 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámának eredményeit az érintett minisztériumok és hatóságok szakembereinek. A vizsgálat során 11 600 eldobott cigarettásdobozt és 4000, hevített dohánytermékekhez tartozó dobozt elemeztek.
A több mint húsz éve végzett kutatás célja, hogy hosszabb időszakon keresztül kövesse a külföldön adózott, az adózatlan és a hamis dohánytermékek arányának változását.
Nőtt a hamis cigaretták aránya, Kelet-Magyarországon a legmagasabb
A 2026-os felmérés első hullámában a vizsgált cigarettásdobozok 10 százaléka hamisnak bizonyult. Ez emelkedés a 2025-ös második mérésben rögzített 8,9 százalékhoz képest. A kutatók összesen 1162 hamis dobozt azonosítottak, és a növekedés valamennyi vizsgált régióban megjelent.
- Kelet-Magyarországon 11,8 százalékra emelkedett a hamis cigaretták aránya,
- Budapesten 9,3,
- Nyugat-Magyarországon pedig 7,8 százalékot mértek.
A mintában szereplő dobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,4 százalékuk eredeti, külföldön adózott cigarettának bizonyult.
A külföldi termékek között Románia és Koszovó szerepelt a legnagyobb arányban, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásként jelent meg.
A YouGov hangsúlyozta, hogy a hosszú idősoron alapuló, egységes módszertannal végzett kutatás nem pusztán egy adott időpont állapotát rögzíti, hanem a dohánypiac átalakulását is megmutatja. Az adatok alapján a Magyarországon adózott, eredeti cigaretták továbbra is a vizsgált termékek meghatározó többségét adják.
Az illegális vape-ek fogyasztóvédelmi kockázatot is jelentenek
Az ízesített e-cigaretták illegális forgalmazása egyre komolyabb problémát jelenthet. Mivel ezek a termékek Magyarországon legálisan nem forgalmazhatók, a kereslet egy része ellenőrizetlen beszerzési csatornák felé terelődhet.
A kutatás első hullámában megvizsgált e-cigaretták közül egy kivételével valamennyi eldobható, egyszer használatos készülék volt.
A vizsgált eszközök közel 90 százaléka legalább 4000 szippantásra volt alkalmas, ami a közleményben szereplő összehasonlítás szerint körülbelül 400 szál cigarettának megfelelő használatot jelent.
A készülékek több mint 80 százalékában az Európai Unióban megengedett maximális nikotinkoncentráció többszörösét mutatták ki. Az illegális e-cigaretták így nemcsak az adóbevételeket csökkenthetik, hanem fogyasztóvédelmi és közegészségügyi kockázatokat is felvetnek.
A veszélyekre egy brit eset is ráirányította a figyelmet. A BBC beszámolója szerint egy nő táskájában két, e-cigarettához tartozó, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátor robbant fel egy pub kerthelyiségében. A táskából lángok csaptak fel, a jelenlévőknek menekülniük kellett. A nő férje, Dusty Sheppard elmondása szerint felesége a lábánál érezte a hőt, ezért azonnal eldobta a táskáját és elfutott. A balesetben senki sem sérült meg.
A hevített dohánytermékeknél is változik a piac
A hevített dohánytermékek vizsgálata eltérő képet mutatott. A mintában szereplő dobozok 95,4 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,6 százalékuk külföldön adózott terméknek bizonyult. Utóbbiak aránya a 2025-ös második mérésben rögzített 3,75 százalékról emelkedett.
A külföldi hevített dohánytermékek legnagyobb része Szlovákiából származott, 37,7 százalékos aránnyal. Olaszország 8,7, Lengyelország 8,2, Görögország pedig 7,7 százalékkal következett. Területi bontásban Budapesten mérték a legmagasabb külföldi termékarányt, 5,3 százalékot.
Nyugat-Magyarországon 4,5, Kelet-Magyarországon 3,9 százalék volt ez az érték.
Az iparági becslés szerint a hamis és a külföldön adózott termékek, valamint az illegális e-cigaretták terjedése éves szinten több mint 80 milliárd forintos adóbevétel-kiesést okozhat az államháztartásnak. A közlemény szerint a legális dohánypiac szűkülését a radikális adóemelések is tovább erősíthetik.
A pontosabb előrejelzéshez a YouGov 2026-os kutatásának második hulláma adhat további támpontot. A mintagyűjtés azonban még nem mutatja majd a november 1-jére tervezett jelentős adóemelés teljes hatását a legális piacra.