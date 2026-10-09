Terjed az illegális vape, ismét nőtt a hamis cigaretták aránya Magyarországon

A YouGov nemzetközi kutatócég bemutatta a 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámának eredményeit az érintett minisztériumok és hatóságok szakembereinek. A vizsgálat során 11 600 eldobott cigarettásdobozt és 4000, hevített dohánytermékekhez tartozó dobozt elemeztek.

Cigaretta: ismét nőtt a hamis termékek aránya, terjed az illegális vape

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A több mint húsz éve végzett kutatás célja, hogy hosszabb időszakon keresztül kövesse a külföldön adózott, az adózatlan és a hamis dohánytermékek arányának változását.

Nőtt a hamis cigaretták aránya, Kelet-Magyarországon a legmagasabb

A 2026-os felmérés első hullámában a vizsgált cigarettásdobozok 10 százaléka hamisnak bizonyult. Ez emelkedés a 2025-ös második mérésben rögzített 8,9 százalékhoz képest. A kutatók összesen 1162 hamis dobozt azonosítottak, és a növekedés valamennyi vizsgált régióban megjelent.

Kelet-Magyarországon 11,8 százalékra emelkedett a hamis cigaretták aránya,

Budapesten 9,3,

Nyugat-Magyarországon pedig 7,8 százalékot mértek.

A mintában szereplő dobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,4 százalékuk eredeti, külföldön adózott cigarettának bizonyult.

A külföldi termékek között Románia és Koszovó szerepelt a legnagyobb arányban, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásként jelent meg.

A YouGov hangsúlyozta, hogy a hosszú idősoron alapuló, egységes módszertannal végzett kutatás nem pusztán egy adott időpont állapotát rögzíti, hanem a dohánypiac átalakulását is megmutatja. Az adatok alapján a Magyarországon adózott, eredeti cigaretták továbbra is a vizsgált termékek meghatározó többségét adják.

Az illegális vape-ek fogyasztóvédelmi kockázatot is jelentenek

Az ízesített e-cigaretták illegális forgalmazása egyre komolyabb problémát jelenthet. Mivel ezek a termékek Magyarországon legálisan nem forgalmazhatók, a kereslet egy része ellenőrizetlen beszerzési csatornák felé terelődhet.

A kutatás első hullámában megvizsgált e-cigaretták közül egy kivételével valamennyi eldobható, egyszer használatos készülék volt.

A vizsgált eszközök közel 90 százaléka legalább 4000 szippantásra volt alkalmas, ami a közleményben szereplő összehasonlítás szerint körülbelül 400 szál cigarettának megfelelő használatot jelent.

A készülékek több mint 80 százalékában az Európai Unióban megengedett maximális nikotinkoncentráció többszörösét mutatták ki. Az illegális e-cigaretták így nemcsak az adóbevételeket csökkenthetik, hanem fogyasztóvédelmi és közegészségügyi kockázatokat is felvetnek.