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magyarország

Terjed az illegális vape, ismét nőtt a hamis cigaretták aránya Magyarországon

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Ismét emelkedett a hamis dohánytermékek aránya Magyarországon, miközben az illegális, ízesített e-cigaretták is komoly problémát jelentenek. A cigaretta feketepiacának erősödése és az adózatlan termékek terjedése az iparági becslés szerint évente több mint 80 milliárd forintos bevételkiesést okozhat az államnak.
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A YouGov nemzetközi kutatócég bemutatta a 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámának eredményeit az érintett minisztériumok és hatóságok szakembereinek. A vizsgálat során 11 600 eldobott cigarettásdobozt és 4000, hevített dohánytermékekhez tartozó dobozt elemeztek.

Cigaretta: ismét nőtt a hamis termékek aránya, terjed az illegális vape
Cigaretta: ismét nőtt a hamis termékek aránya, terjed az illegális vape
Fotó: Unsplash

A több mint húsz éve végzett kutatás célja, hogy hosszabb időszakon keresztül kövesse a külföldön adózott, az adózatlan és a hamis dohánytermékek arányának változását.

Nőtt a hamis cigaretták aránya, Kelet-Magyarországon a legmagasabb

A 2026-os felmérés első hullámában a vizsgált cigarettásdobozok 10 százaléka hamisnak bizonyult. Ez emelkedés a 2025-ös második mérésben rögzített 8,9 százalékhoz képest. A kutatók összesen 1162 hamis dobozt azonosítottak, és a növekedés valamennyi vizsgált régióban megjelent.

  • Kelet-Magyarországon 11,8 százalékra emelkedett a hamis cigaretták aránya, 
  • Budapesten 9,3, 
  • Nyugat-Magyarországon pedig 7,8 százalékot mértek. 

A mintában szereplő dobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,4 százalékuk eredeti, külföldön adózott cigarettának bizonyult.

A külföldi termékek között Románia és Koszovó szerepelt a legnagyobb arányban, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásként jelent meg.

A YouGov hangsúlyozta, hogy a hosszú idősoron alapuló, egységes módszertannal végzett kutatás nem pusztán egy adott időpont állapotát rögzíti, hanem a dohánypiac átalakulását is megmutatja. Az adatok alapján a Magyarországon adózott, eredeti cigaretták továbbra is a vizsgált termékek meghatározó többségét adják.

Az illegális vape-ek fogyasztóvédelmi kockázatot is jelentenek

Az ízesített e-cigaretták illegális forgalmazása egyre komolyabb problémát jelenthet. Mivel ezek a termékek Magyarországon legálisan nem forgalmazhatók, a kereslet egy része ellenőrizetlen beszerzési csatornák felé terelődhet.

A kutatás első hullámában megvizsgált e-cigaretták közül egy kivételével valamennyi eldobható, egyszer használatos készülék volt. 

A vizsgált eszközök közel 90 százaléka legalább 4000 szippantásra volt alkalmas, ami a közleményben szereplő összehasonlítás szerint körülbelül 400 szál cigarettának megfelelő használatot jelent.

A készülékek több mint 80 százalékában az Európai Unióban megengedett maximális nikotinkoncentráció többszörösét mutatták ki. Az illegális e-cigaretták így nemcsak az adóbevételeket csökkenthetik, hanem fogyasztóvédelmi és közegészségügyi kockázatokat is felvetnek.

A veszélyekre egy brit eset is ráirányította a figyelmet. A BBC beszámolója szerint egy nő táskájában két, e-cigarettához tartozó, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátor robbant fel egy pub kerthelyiségében. A táskából lángok csaptak fel, a jelenlévőknek menekülniük kellett. A nő férje, Dusty Sheppard elmondása szerint felesége a lábánál érezte a hőt, ezért azonnal eldobta a táskáját és elfutott. A balesetben senki sem sérült meg.

A hevített dohánytermékeknél is változik a piac

A hevített dohánytermékek vizsgálata eltérő képet mutatott. A mintában szereplő dobozok 95,4 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék volt, míg 4,6 százalékuk külföldön adózott terméknek bizonyult. Utóbbiak aránya a 2025-ös második mérésben rögzített 3,75 százalékról emelkedett.

A külföldi hevített dohánytermékek legnagyobb része Szlovákiából származott, 37,7 százalékos aránnyal. Olaszország 8,7, Lengyelország 8,2, Görögország pedig 7,7 százalékkal következett. Területi bontásban Budapesten mérték a legmagasabb külföldi termékarányt, 5,3 százalékot. 

Nyugat-Magyarországon 4,5, Kelet-Magyarországon 3,9 százalék volt ez az érték.

Az iparági becslés szerint a hamis és a külföldön adózott termékek, valamint az illegális e-cigaretták terjedése éves szinten több mint 80 milliárd forintos adóbevétel-kiesést okozhat az államháztartásnak. A közlemény szerint a legális dohánypiac szűkülését a radikális adóemelések is tovább erősíthetik.

A pontosabb előrejelzéshez a YouGov 2026-os kutatásának második hulláma adhat további támpontot. A mintagyűjtés azonban még nem mutatja majd a november 1-jére tervezett jelentős adóemelés teljes hatását a legális piacra.

 

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