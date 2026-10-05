A világ legjobbjai közé került be a Corvinus Egyetem, rangos nemzetközi elismerést szerzett

A Corvinus Egyetem mostantól egyszerre rendelkezik az üzleti felsőoktatás három meghatározó akkreditációjával, az AACSB-vel, az AMBA-val és az EQUIS-szel. Ezt a kombinációt Triple Crownnak, vagyis hármas koronának nevezik, és jelenleg világszerte mindössze 153 intézmény birtokolja.

A világ legjobbjai közé került be a Corvinus Egyetem

Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarországon elsőként, a közép-kelet-európai régióban pedig nyolcadikként szerezte meg ezt a minősítést.

Az európai fókuszú EFMD által odaítélt EQUIS akkreditációt három évre kapta meg az egyetem. A minősítés az üzleti iskola egészének működését vizsgálja: az oktatás és a kutatás mellett többek között a nemzetközi jelenlétet, a vállalati kapcsolatokat és a stratégiai működést is értékeli.

Az akkreditáció során kiemelt figyelmet kap az intézmény küldetése, jövőképe és stratégiája, valamint a pedagógiai minőség és a fenntarthatósági irányelvek is.

Az értékelők a Corvinus stratégiaalkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták.

A Triple Crownhoz szükséges másik két akkreditációt az egyetem az elmúlt hat évben szerezte meg:

az AMBA minősítést 2020-ban kapta meg először – majd 2023-ban további öt évre megújították,

az AACSB akkreditációt 2022-ben ítélték oda a Corvinusnak, Magyarországon elsőként.

Az amerikai AACSB az egyetemek egészének minőségére helyezi a hangsúlyt, többek között az oktatást, a kutatást és a társadalmi hatást vizsgálva.

Világszerte az üzleti képzést nyújtó intézmények mintegy hat százaléka rendelkezik ezzel az akkreditációval.

Az AMBA ezzel szemben elsősorban az MBA-diplomákat és más posztgraduális üzleti programokat értékeli. A minősítés során külön figyelmet fordítanak a tanítás, a tanterv és a hallgatói tapasztalat minőségére.

A nemzetközi kapcsolatokban is fontos lehet az elismerés

Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora szerint a Triple Crown a világ üzleti felsőoktatásának egyik legnagyobb presztízsű és legritkább elismerése. Úgy fogalmazott, hogy a minősítés erős, nemzetközileg is könnyen értelmezhető minőségi jelzés a leendő hallgatók, a vállalati partnerek és más egyetemek számára.