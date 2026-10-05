A világ legjobbjai közé került be a Corvinus Egyetem, rangos nemzetközi elismerést szerzett

A Corvinus Egyetem mostantól egyszerre rendelkezik az üzleti felsőoktatás három meghatározó akkreditációjával, az AACSB-vel, az AMBA-val és az EQUIS-szel. Ezt a kombinációt Triple Crownnak, vagyis hármas koronának nevezik, és jelenleg világszerte mindössze 153 intézmény birtokolja.
A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarországon elsőként, a közép-kelet-európai régióban pedig nyolcadikként szerezte meg ezt a minősítést.
Az európai fókuszú EFMD által odaítélt EQUIS akkreditációt három évre kapta meg az egyetem. A minősítés az üzleti iskola egészének működését vizsgálja: az oktatás és a kutatás mellett többek között a nemzetközi jelenlétet, a vállalati kapcsolatokat és a stratégiai működést is értékeli.
Az akkreditáció során kiemelt figyelmet kap az intézmény küldetése, jövőképe és stratégiája, valamint a pedagógiai minőség és a fenntarthatósági irányelvek is.
Az értékelők a Corvinus stratégiaalkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták.
A Triple Crownhoz szükséges másik két akkreditációt az egyetem az elmúlt hat évben szerezte meg:
- az AMBA minősítést 2020-ban kapta meg először – majd 2023-ban további öt évre megújították,
- az AACSB akkreditációt 2022-ben ítélték oda a Corvinusnak, Magyarországon elsőként.
Az amerikai AACSB az egyetemek egészének minőségére helyezi a hangsúlyt, többek között az oktatást, a kutatást és a társadalmi hatást vizsgálva.
Világszerte az üzleti képzést nyújtó intézmények mintegy hat százaléka rendelkezik ezzel az akkreditációval.
Az AMBA ezzel szemben elsősorban az MBA-diplomákat és más posztgraduális üzleti programokat értékeli. A minősítés során külön figyelmet fordítanak a tanítás, a tanterv és a hallgatói tapasztalat minőségére.
A nemzetközi kapcsolatokban is fontos lehet az elismerés
Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora szerint a Triple Crown a világ üzleti felsőoktatásának egyik legnagyobb presztízsű és legritkább elismerése. Úgy fogalmazott, hogy a minősítés erős, nemzetközileg is könnyen értelmezhető minőségi jelzés a leendő hallgatók, a vállalati partnerek és más egyetemek számára.
A rektor szerint az elismerés különösen fontos lehet a cserekapcsolatok kialakításában és a nemzetközi hallgatók toborzásában, mivel a független nemzetközi akkreditáció jelentősen befolyásolhatja egy intézmény megítélését és hozzájárulhat a bizalom kialakításához. Az EQUIS akkreditációval és a három koronával szerinte tovább erősödik a Corvinus hazai vezető szerepe és nemzetközi reputációja.
Mintegy 8000 hallgató tanul a Corvinus Egyetemen
A Budapesti Corvinus Egyetem üzleti, gazdasági és társadalomtudományi képzéseket kínál, jelenleg mintegy 8000 hallgatóval. Közülük körülbelül 2000-en nemzetközi diákok.
Az intézmény világszerte 170 partneregyetemmel ápol kapcsolatot, és rendszeresen szerepel előkelő helyen a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban.
2025-ben az Eduniversal 5 pálmás minősítését is elnyerte.
A Corvinus az egyetlen olyan magyarországi egyetem a gazdaságtudományok területén, amely két nemzetközi intézményi akkreditációval, az AMBA-val és az AACSB-vel rendelkezett. Az EQUIS megszerzésével most mindhárom elismerés egyszerre megtalálható az intézménynél.