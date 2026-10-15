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csapadék

Hosszú szárazság után érkezhet a csapadék: mutatjuk, hol eshet a legtöbb eső

1 órája
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Hosszú ideje kevés csapadék hullott Magyarországon, a talaj sokfelé rendkívül száraz. Az előrejelzés szerint helyenként ismét kialakulhatnak záporok, elsősorban az ország keleti és északkeleti részén, jelentősebb esőre azonban egyelőre nincs kilátás.
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csapadékelőrejelzéshungaromet

Az elmúlt időszakban jelentős csapadékhiány alakult ki Magyarországon. A HungaroMet október 8-i agrometeorológiai elemzése szerint az előző 30 napban a nyugati országrészben is csak a szokásos mennyiség fele, máshol pedig annak töredéke hullott le. A talaj rendkívül száraz, ami az őszi vetési munkákat is megnehezíti.

csapadék
Mikor és hol várható csapadék? Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Esőre vár az ország: kiderült, hol lehet a legtöbb csapadék

A csapadék eloszlása a következő időszakban sem lesz egyenletes. A friss előrejelzés szerint a Kárpát-medence továbbra is anticiklon peremén helyezkedik el, ugyanakkor a tőlünk keletre örvénylő hidegcsepp hatására a keleti tájakon több felhő jelenhet meg.

Napközben az ország nagy részén sok napsütés várható, északkeleten és keleten azonban helyenként záporok alakulhatnak ki, amelyeket akár jégdara is kísérhet.

Az éjszakai órákban észak felől újabb felhőtömbök érkezhetnek, de tartósan derült területek is maradnak. Északkeleten továbbra is előfordulhat zápor, az ország más részein viszont nem jelez számottevő csapadékot az előrejelzés.

A nappali csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, hajnalra pedig általában 1–7 fokig hűl a levegő, a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.

 

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