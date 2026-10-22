Így söpört végig a hidegfront az országon: közel 100 kilométer/órás széllökéseket mértek – videó

Azt írták, hogy a várakozásoknak megfelelően csütörtök reggelig a Dunántúl legnagyobb részén jelentős csapadék hullott, és reggel 8 óráig már az Alföld egyes részein is esett 10 milliméternél több eső.

Megérkezett a hidegfront: jelentős csapadék és közel 100 km/órás szél kísérte. Fotó: Mediaworks

Jelentős csapadék érkezett: van, ahol estig eshet az eső

A csapadékzóna északkelet, kelet felé mozog tovább, Borsodban és Szabolcsban várhatóan csak késő délutánra, kora estére szűnhet meg az eső, addig ott még 10-15 milliméter is eshet.

Az átvonult hidegfront mögött nagy területen megerősödött, sőt a Dunántúlon nem egy helyen viharossá is fokozódott az északnyugati szél, a legerősebb széllökéseket a Balaton-felvidéken, Bakonyban mérték.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Veszprém megyei Balatonedericsen esett a legtöbb eső csütörtök reggelig, itt 24 óra alatt 33,7 millimétert mértek. A Zala megyei Söjtörön 31,0, a Komárom-Esztergom megyei Vérteskethelyen pedig 28,9 millimétert.

Az elmúlt 24 óra legerősebb széllökését a Veszprém megyei Ösküben mérték, itt óránkénti 99,0 kilométeres sebességű szelet regisztráltak.