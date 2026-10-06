Történelmi szárazság: itt vannak az adatok, ennyi eső hiányzik Magyarországról

Soha nem volt még olyan száraz az év első kilenc hónapja Magyarországon, mint 2026-ban, amióta 1901-ben megkezdődtek a mérések. A csapadékhiány az ország nagy részén már 200–300 milliméter, miközben szeptemberben is alig esett. A HungaroMet adatai szerint január és szeptember között országos átlagban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott. Ez 47 százalékkal kevesebb az 1991–2020 közötti időszak 471,1 milliméteres átlagánál.

A szeptemberi csapadék is rendkívül kevés volt: az Alföldön sokfelé 10 milliméter sem esett, az éves csapadékmennyiség pedig rekordalacsony (A képen a kiszáradóban évő Tisza-tó) Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

Hol a legsúlyosabb a csapadékhiány Magyarországon?

A középső országrészben és az Alföld nagy területein kilenc hónap alatt még 200 milliméter eső sem esett. A 400 millimétert meghaladó csapadékmennyiséget csak néhány mérőállomáson, a délnyugati határ közelében regisztrálták.

Magyarország nagy részén a megszokottnál 200–300 milliméterrel kevesebb csapadék hullott. A hegyvidékeken helyenként még ennél is nagyobb volt a különbség: az első kilenc hónap csapadékmennyisége több mint 300 milliméterrel maradt el az 1991–2020-as átlagtól.

A száraz időjárás szeptemberben sem tört meg. Országosan mindössze 15,1 milliméter eső hullott, ami 74 százalékkal kevesebb a hónap 59,1 milliméteres átlagánál. Ezzel 2026 szeptembere a hetedik legszárazabb szeptember lett 1901 óta. Az Alföldön általában 10 milliméter alatt maradt a szeptemberi csapadék. A Dunántúl nyugati felén valamivel több eső esett, de 30 milliméter fölé csak kisebb térségekben, például az Őrségben jutott a havi mennyiség.

Nemcsak száraz, hanem meleg is volt a szeptember

Magyarország időjárását szeptemberben a magasabb hőmérséklet is jellemezte. Az országos középhőmérséklet 17,7 Celsius-fok volt, ami 1,7 fokkal meghaladta az 1991–2020-as 16 fokos átlagot.