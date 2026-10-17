Ritka ragadozót tűnt fel Magyarországon – erre vadászik

Bár az időjárás miatt a megszokottnál szerényebb az idei őszi madárvonulás a Körös–Maros Nemzeti Park területén, időnként így is feltűnik egy-egy különleges faj. Szeptember második felében például darázsölyvet láttak a Csanádi pusztákon – írja a Délmagyar a nemzeti park beszámolója alapján.

Ritka jelenetet láttak a természetvédők: darázsölyv táplálkozott a földön. Fotó: ALPER TUYDES / ANADOLU

A hajnali ellenfényben egyetlen példányt figyeltek meg, miközben a talajon táplálkozott. A madár azonban nem maradhatott sokáig: néhány dolmányos varjú támadta és zaklatta, ezért felrepült, majd nyugodtabb területet keresve távozott.

A darázsölyv valóban darazsakra vadászik

A darázsölyv neve nem a külsejére, hanem különleges étrendjére utal. A ragadozó elsősorban a földben élő darazsak fészkeinek kifosztására specializálódott.

Méretében nagyon hasonlít a Magyarországon gyakran látható egerészölyvre, ezért a két madarat könnyű összetéveszteni. A darázsölyv hazánkban stabil, de nem gyakori költőfaj, fészkeléshez főként az erdős területeket választja.

A Csanádi pusztákhoz hasonló nyílt tájakon jellemzően csak vonulás közben bukkan fel. A most látott madár valószínűleg egy északabbra fekvő költőterületről érkezhetett, és csak rövid időre állt meg Magyarországon.

A faj viszonylag kevés időt tölt hazánkban: telelőhelyéről általában májusban tér vissza, majd egyes példányai már augusztus végén útnak indulnak.