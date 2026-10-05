Korlátozásokkal, de újra járnak a vonatok a Déli pályaudvaron

Megindult a vonatközlekedés a Déli pályaudvaron, de az utasoknak még számolniuk kell korlátozásokkal. A Mávinform szerint a menetrendszerinti forgalom 14 órától állhat helyre.
Korlátozásokkal újraindult a Déli pályaudvar forgalma, a menetrendszerinti forgalom 14 órától áll helyre – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán hétfőn koradélután.
A menetrendszerinti forgalom tervezett újraindulásáig
a martonvásári Z30-as, valamint a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.
A Mávinform hétfő reggel azt közölte, hogy kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, több vonat szerelvénye kizárt vágányokon rekedt, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok.
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