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déli pályaudvar

Korlátozásokkal, de újra járnak a vonatok a Déli pályaudvaron

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Megindult a vonatközlekedés a Déli pályaudvaron, de az utasoknak még számolniuk kell korlátozásokkal. A Mávinform szerint a menetrendszerinti forgalom 14 órától állhat helyre.
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déli pályaudvarmávinformforgalom

Korlátozásokkal újraindult a Déli pályaudvar forgalma, a menetrendszerinti forgalom 14 órától áll helyre – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán hétfőn koradélután.

Déli pályaudvar
Korlátozásokkal újraindult a Déli pályaudvar forgalma
Fotó: Tumbász Hédi / MW


A menetrendszerinti forgalom tervezett újraindulásáig 

a martonvásári Z30-as, valamint a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.

A Mávinform hétfő reggel azt közölte, hogy kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, több vonat szerelvénye kizárt vágányokon rekedt, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. 

 

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