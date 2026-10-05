Korlátozásokkal, de újra járnak a vonatok a Déli pályaudvaron

Korlátozásokkal újraindult a Déli pályaudvar forgalma, a menetrendszerinti forgalom 14 órától áll helyre – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán hétfőn koradélután.

Korlátozásokkal újraindult a Déli pályaudvar forgalma

Fotó: Tumbász Hédi / MW



A menetrendszerinti forgalom tervezett újraindulásáig

a martonvásári Z30-as, valamint a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.

A Mávinform hétfő reggel azt közölte, hogy kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, több vonat szerelvénye kizárt vágányokon rekedt, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok.