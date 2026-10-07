Lezárják a Déli pályaudvart – komoly munkálatok kezdődnek

Karbantartás miatt lezárják a Déli pályaudvart a hétvégén – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Karbantartási munkálatok miatt szombaton és vasárnap lezárják a Déli pályaudvart.

Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Hétvégén lezárják a Déli pályaudvart

Vitézy Dávid közlése szerint szombaton és vasárnap javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit.

Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is

– írta.

Közölte azt is, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében rövidesen a Déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A rövidesen kivitelezési tenderrel induló tervezett beruházás keretében átépítik a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját: a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével a nagykapacitású, emeletes motorvonatok számára is biztosítják az állomás megközelítését – fűzte hozzá.

Az elavult biztosítóberendezést is korszerű rendszerre cserélik

Mint jelezte,

az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket.

Kifejtette, hogy a Déli pályaudvaron vágány- és kitérőkorszerűsítést végeznek, 26 kitérő cseréjére is sor kerül. A jelenlegi, elavult vonóvezetékes biztosítóberendezést pedig korszerű, tolatóvágányutas rendszer váltja fel, központi állítású és villamos fűtésű kitérőkkel.

Átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki, továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül; megújul az energia- és távközlési hálózat, és új biztonsági kamerarendszer is létesül.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

a fejlesztés célja nem egyszerűen a pálya felújítása: növelik a Déli pályaudvar vasúti kapacitását, javítják a vonatok menetrendszerűségét, és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítanak az elővárosi, távolsági és balatoni forgalomban is.

Ugyanakkor ez a beruházás az épület felújítását még nem érinti, de annak tervezésén is megkezdték – tette hozzá.