Leáll a vonatforgalom a Déli pályaudvaron: mutatjuk, hogyan lehet eljutni Kelenföldre

Karbantartás miatt október 10-én és 11-én teljesen szünetel a vonatközlekedés a Déli pályaudvar és Kelenföld között. A MÁV tájékoztatása szerint ezen a hétvégén a Déli pályaudvar nem indít és nem is fogad vonatokat, ezért több vasútvonalon jelentősen módosul a menetrend.

Kelenföldre költöznek a vonatok: teljesen leáll a Déli pályaudvar.

Fotó: Facebook/MÁV

Két napra leáll a Déli pályaudvar: egyetlen vonat sem közlekedik

Az S10-es vonatok csak Kelenföldig közlekednek, az S12-esek pedig Oroszlány és Tatabánya között járnak. A Bakony, Göcsej és Citadella InterCityk, valamint a Balaton déli partjára közlekedő Balaton, Tópart és Agram-Tópart InterCityk Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek.

Ugyancsak Kelenföld lesz a Mecsek, Somogy, Kresz Géza és Rippl-Rónai InterCityk ideiglenes budapesti végállomása. Az S36-os vonatok nem közlekednek, helyettük a minden érintett megállóhelyen megálló Z30-asokat lehet igénybe venni. A tapolcai sebesvonatok csak Székesfehérvárig járnak, míg egyes járatok teljesen kimaradnak.

A Déli pályaudvar és Kelenföld között MÁVBuszok közlekednek. Napközben általában 15 percenként, reggel 8 és 10 óra között pedig 10 percenként indulnak mindkét irányban. A menetidő várhatóan 16 perc lesz.

A MÁV azt javasolja, hogy az utasok Kelenföldet lehetőség szerint az M4-es metróval, valamint az 1-es, a 19-es vagy a 49-es villamossal közelítsék meg.

A Déli pályaudvar épülete nem zár be teljesen: az Alkotás utcai bejárat felől továbbra is elérhető lesz a metró, a pénztárak és a jegyautomaták működnek, valamint a mosdók is használhatók maradnak.

A mintegy 65 millió forintos karbantartás során váltókat, betonaljakat, biztosítóberendezéseket és felsővezetékeket ellenőriznek, illetve javítanak. A munkálatok alatt éjszakánként rövid ideig zajra is számítani lehet.