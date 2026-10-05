Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron, felfordult a közlekedés

Kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok - közölte a Mávinform hétfőn reggel.

A Déli pályaudvaron történt baleset miatt változik a közlekedés

Fotó: Pexels (Illusztráció)

A Déli pályaudvaron történt baleset részletei

Azt írták, hogy a baleset miatt a pályaudvar több vágányán átmenetileg szünetel a forgalom. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányokon rekedt, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani.

Hozzátették, hogy több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak.

A fennakadás végéig a vonatjegyeket elfogadják a 2-es metrón a Déli pályaudvar és a Keleti pályaudvar között, a 4-es metró teljes hosszán, a 140-es, a 140A és a 139-es autóbuszokon, a Déli pályaudvart érintő villamosvonalakon (56, 56A, 17, 61) a Móricz Zsigmond körtér felé, továbbá a 19-es és a 49-es villamos teljes hosszán - írták.

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