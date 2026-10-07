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Tragédia

Meghalt egy végzős diák Keszthelyen – vizsgálják a tragédia körülményeit

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Meghalt egy végzős diák Keszthelyen – vizsgálják a tragédia körülményeit

1 órája
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Szörnyű tragédia történt egy iskolai program során. 2026. október 7-én meghalt egy diák Keszthelyen, az esetről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium számolt be Facebook-oldalán.
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diákhalálkeszthelyenmeghalt

Tragédia történt Keszthelyen, ahol egy végzős diák életét vesztette egy iskolai program során. A diák halálának pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Egy végzős diák halt meg egy keszthelyi iskolai program során.
Diák halála Keszthelyen: vizsgálják a tragédia körülményeit (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt egy diák Keszthelyen, egy iskolai proram keretében

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán közölte, hogy a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztálya vett részt keszthelyi programon, amikor hajnalban az egyik tanuló meghalt.

A minisztérium közlése szerint a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata. 

Hozzátették, hogy minden szükséges segítséget megadnak az érintett intézménynek, az osztálytársaknak és a pedagógusoknak. A tárca részvétét fejezte ki a fiatal családjának és hozzátartozóinak.

 

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