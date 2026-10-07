Meghalt egy végzős diák Keszthelyen – vizsgálják a tragédia körülményeit

Tragédia történt Keszthelyen, ahol egy végzős diák életét vesztette egy iskolai program során. A diák halálának pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Diák halála Keszthelyen: vizsgálják a tragédia körülményeit (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt egy diák Keszthelyen, egy iskolai proram keretében

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán közölte, hogy a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztálya vett részt keszthelyi programon, amikor hajnalban az egyik tanuló meghalt.

A minisztérium közlése szerint a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata.

Hozzátették, hogy minden szükséges segítséget megadnak az érintett intézménynek, az osztálytársaknak és a pedagógusoknak. A tárca részvétét fejezte ki a fiatal családjának és hozzátartozóinak.