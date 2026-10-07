Meghalt egy végzős diák Keszthelyen – vizsgálják a tragédia körülményeit

Szörnyű tragédia történt egy iskolai program során. 2026. október 7-én meghalt egy diák Keszthelyen, az esetről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium számolt be Facebook-oldalán.
Tragédia történt Keszthelyen, ahol egy végzős diák életét vesztette egy iskolai program során. A diák halálának pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Meghalt egy diák Keszthelyen, egy iskolai proram keretében
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán közölte, hogy a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztálya vett részt keszthelyi programon, amikor hajnalban az egyik tanuló meghalt.
A minisztérium közlése szerint a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata.
Hozzátették, hogy minden szükséges segítséget megadnak az érintett intézménynek, az osztálytársaknak és a pedagógusoknak. A tárca részvétét fejezte ki a fiatal családjának és hozzátartozóinak.
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