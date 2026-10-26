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Hamarosan lejár a diákigazolványok érvényessége, sokan bukhatják a kedvezményes utazást

47 perce
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Fontos határidőre figyelmeztette a diákokat és a szülőket a Budapesti Közlekedési Központ: október végéig kell érvényesíttetni az érintett diákigazolványokat, különben novembertől nem vehetik igénybe ezekkel a kedvezményes utazást.
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A 2025/2026. tanévre vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok október 31-éig érvényesek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

diákigazolvány
Október 31-én lejár a diákigazolványok érvényessége, sokan bukhatják a kedvezményes utazást
Fotó: BKK

A közlemény szerint ez a határidő érvényes azoknak a tanulóknak a diákigazolványaira is, akik a 2025/2026. tanévben töltötték be 16. életévüket; aki novembertől is kedvezményesen szeretne utazni, annak érdemes időben gondoskodnia a diákigazolványa érvényesítéséről.

A BKK felhívta a szülők és a diákok figyelmét, hogy 

a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesíttetniük kell, mert csak így vehetik igénybe kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést.

A MÁV-csoport fontos tudnivalóra hívta fel a diákok figyelmét a kedvezményes bérletek használatával kapcsolatban is. 

 

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