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Országos Mentőszolgálat

Rosszul lett egy diáklány Sopronban, mentőhelikopter vitte kórházba

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Mentőhelikopter szállt le kedden délelőtt a Soproni SZC Fáy András Technikum épülete előtt. A Kisalföld információi szerint egy fiatal lány lett rosszul, akit újra kellett éleszteni.
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Országos Mentőszolgálatmentőhelikopterdiáklány

Súlyos rosszullét miatt vonultak ki a mentők október 13-án egy soproni középiskolához – írta a Kisalföld.

diáklány
Rosszul lett egy diáklány Sopronban. Fotó: Mediaworks

Újra kellett éleszteni egy diáklányt

A lap értesülése szerint egy diáklány állapota vált kritikussá, ezért megkezdték az újraélesztését. Miután sikerült stabilizálni, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A helikopter a Soproni SZC Fáy András Technikum épülete előtt landolt, miközben több mentőegység is a helyszínen dolgozott.

A Kisalföld az Országos Mentőszolgálathoz fordult a történtek pontos részleteiért. A diáklány jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.

 

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