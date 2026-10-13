Rosszul lett egy diáklány Sopronban, mentőhelikopter vitte kórházba

Súlyos rosszullét miatt vonultak ki a mentők október 13-án egy soproni középiskolához – írta a Kisalföld.

Rosszul lett egy diáklány Sopronban. Fotó: Mediaworks

Újra kellett éleszteni egy diáklányt

A lap értesülése szerint egy diáklány állapota vált kritikussá, ezért megkezdték az újraélesztését. Miután sikerült stabilizálni, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A helikopter a Soproni SZC Fáy András Technikum épülete előtt landolt, miközben több mentőegység is a helyszínen dolgozott.

A Kisalföld az Országos Mentőszolgálathoz fordult a történtek pontos részleteiért. A diáklány jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.