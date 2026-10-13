Rosszul lett egy diáklány Sopronban, mentőhelikopter vitte kórházba

Mentőhelikopter szállt le kedden délelőtt a Soproni SZC Fáy András Technikum épülete előtt. A Kisalföld információi szerint egy fiatal lány lett rosszul, akit újra kellett éleszteni.
Súlyos rosszullét miatt vonultak ki a mentők október 13-án egy soproni középiskolához – írta a Kisalföld.
Újra kellett éleszteni egy diáklányt
A lap értesülése szerint egy diáklány állapota vált kritikussá, ezért megkezdték az újraélesztését. Miután sikerült stabilizálni, mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A helikopter a Soproni SZC Fáy András Technikum épülete előtt landolt, miközben több mentőegység is a helyszínen dolgozott.
A Kisalföld az Országos Mentőszolgálathoz fordult a történtek pontos részleteiért. A diáklány jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek további információt.
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