Tragikus halálhír érkezett, gyászol a Tisza Párt

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. Dr. Brachinger Tamás halálhírét Csontos Bence államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője közölte.
Dr. Brachinger Tamás, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálhírét vasárnap Csontos Bence államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője osztotta meg a közösségi oldalán.
A politikus megemlékezésében nagy tudású, intelligens, vidám és melegszívű emberként búcsúzott az egyetemi oktatótól. Mint írta, személyesen is sokat tanult tőle emberi és politikai értelemben egyaránt.
Brachinger Tamás az elsők között csatlakozott a Tisza Párt közösségéhez, amelynek aktív és megbecsült tagja volt. Csontos Bence részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, barátainak és hozzátartozóinak.
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