Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fél évvel a választás után fontos kérdéseket vetett fel Orbán Viktor

halálhír

Tragikus halálhír érkezett, gyászol a Tisza Párt

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. Dr. Brachinger Tamás halálhírét Csontos Bence államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője közölte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálhírgyászPécsi Tudományegyetem

Dr. Brachinger Tamás, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálhírét vasárnap Csontos Bence államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője osztotta meg a közösségi oldalán.

Dr. Brachinger Tamást közeli barátjaként gyászolja a Tisza Párt országgyűlési képviselője
Dr. Brachinger Tamást közeli barátjaként gyászolja a Tisza Párt országgyűlési képviselője
Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

A politikus megemlékezésében nagy tudású, intelligens, vidám és melegszívű emberként búcsúzott az egyetemi oktatótól. Mint írta, személyesen is sokat tanult tőle emberi és politikai értelemben egyaránt.

Brachinger Tamás az elsők között csatlakozott a Tisza Párt közösségéhez, amelynek aktív és megbecsült tagja volt. Csontos Bence részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, barátainak és hozzátartozóinak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!