Olyan súlyos a helyzet a magyar folyón, hogy már hajóval sem tudják bejárni

A Duna és Dráva Vízgyűjtő Magyar–Horvát Albizottság szakértői október 27-én az Almás és Alsómiholjác közötti folyószakaszt járták be – közölte a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Olyan alacsony a Dráva, hogy már hajóval sem tudták bejárni.

Fotó: Dombi Regina / Sonline

A vizsgálatot eredetileg hajóval végezték volna el, a Dráva alacsony vízállása miatt azonban erre nem volt lehetőség. A szakemberek ezért gépjárművekkel keresték fel a kritikus helyszíneket, köztük azokat a területeket, ahol a meder és a vízi létesítmények károsodtak.

Így áll ma a Dráva

Ma reggel -188 centimétert mértek a szakemberek Barcsnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenegi mérés 15 centiméterrel a nyilvántartott "legkisebb vízállás" alatt van.