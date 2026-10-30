ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyávasággal vádolta Karácsonyt a Fidesz frakcióvezető-helyettese: éles vita a közgyűlésben – élőben az Origón

Rendkívüli

Tűz ütött ki egy budapesti kórházban – megszólalt az intézmény

dráva

Olyan súlyos a helyzet a magyar folyón, hogy már hajóval sem tudják bejárni

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az alacsony vízállás miatt hajó helyett gépjárművekkel vizsgálták át a Dráva magyar–horvát közös érdekű szakaszának kritikus helyszíneit. A szakértők a folyómederben és a vízi létesítményekben keletkezett károkat is ellenőrizték.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
drávaszakemberalacsony vízállás

A Duna és Dráva Vízgyűjtő Magyar–Horvát Albizottság szakértői október 27-én az Almás és Alsómiholjác közötti folyószakaszt járták be – közölte a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

dráva
Olyan alacsony a Dráva, hogy már hajóval sem tudták bejárni.
Fotó: Dombi Regina / Sonline

A vizsgálatot eredetileg hajóval végezték volna el, a Dráva alacsony vízállása miatt azonban erre nem volt lehetőség. A szakemberek ezért gépjárművekkel keresték fel a kritikus helyszíneket, köztük azokat a területeket, ahol a meder és a vízi létesítmények károsodtak.

Így áll ma a Dráva

Ma reggel -188 centimétert mértek a szakemberek Barcsnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenegi mérés 15 centiméterrel a nyilvántartott "legkisebb vízállás" alatt van.

 

Szóljon hozzá!