Olyan súlyos a helyzet a magyar folyón, hogy már hajóval sem tudják bejárni

Az alacsony vízállás miatt hajó helyett gépjárművekkel vizsgálták át a Dráva magyar–horvát közös érdekű szakaszának kritikus helyszíneit. A szakértők a folyómederben és a vízi létesítményekben keletkezett károkat is ellenőrizték.
A Duna és Dráva Vízgyűjtő Magyar–Horvát Albizottság szakértői október 27-én az Almás és Alsómiholjác közötti folyószakaszt járták be – közölte a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
A vizsgálatot eredetileg hajóval végezték volna el, a Dráva alacsony vízállása miatt azonban erre nem volt lehetőség. A szakemberek ezért gépjárművekkel keresték fel a kritikus helyszíneket, köztük azokat a területeket, ahol a meder és a vízi létesítmények károsodtak.
Így áll ma a Dráva
Ma reggel -188 centimétert mértek a szakemberek Barcsnál. Ez azt jelenti, hogy a jelenegi mérés 15 centiméterrel a nyilvántartott "legkisebb vízállás" alatt van.