Újabb dugók nehezítik meg az ingázók mindennapjait: felújítás kezdődik az M7-es autópályán

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon felújítási munkálatok zajlanak a Nagy Duna-hídon. A 14-es és a 17-es kilométerszelvények között a forgalom csak a két külső sávban haladhat, a korlátozás várhatóan október 28-ig tart. A munkálatok miatt kora reggeltől késő estig jelentős torlódásokra és dugókra kell számítani. Csomóponti zárás nincs, így Halászteleknél a le- és a felhajtás továbbra is zavartalanul biztosított.

Hatalmas dugókra számíthatnak az autósok több autópályán is felújítási munkálatok zajlanak. (Képünk illusztráció) Fotó: Photo by DENIS LOVROVIC / AFP / Photo by DENIS LOVROVIC / AFP

Az Útinform hétfő reggeli tájékoztatása szerint a két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon a torlódás közel 15 kilométeres. Azt tanácsolták, hogy aki teheti, kerülje el az útszakaszt.

A felújítási munkálatok miatt a reggeli csúcsforgalomban torlódásokra lehet számítani még:

az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál,

a 11-es főúton Budakalásztól,

az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán,

illetve a Csepel-sziget útjain.

A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárták le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.

A torlódások rengeteg kellemetlenséget okoznak az ingázóknak. A Világgazdaság arról számolt be, hogy egyik olvasójuk elmondása szerint múlt héten csütörtökön reggel 1 óra 40 perc alatt lehetett eljutni autóval Dunaharasztiból a Lágymányosi hídig.

Az eheti torlódásokkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy várhatóan valamennyivel gyengébbek lesznek, ugyanis október 23-tól november 1-ig a közoktatásban őszi szünet van.

Újabb felújítások, újabb dugók

Október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik Budapest nyugati agglomerációjában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.