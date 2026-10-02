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Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása: Budapesten 0 centiméteren áll

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Rendkívül alacsony a Duna vízállása Magyarországon: Budapestnél október 2-án reggel 0 centiméter körül állt a vízmérce, ráadásul több hazai állomáson is negatív értékeket mértek. Az Országos Vízjelző Szolgálat szerint a következő napokban egyes szakaszokon a valaha mért legkisebb vízállást elérő vagy akár annál alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A probléma nem áll meg az országhatárnál, Romániában például a Duna vízhozama messze elmarad az októberi sokéves átlagtól.
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A Duna magyarországi szakaszán rendkívül alacsony vízállás alakult ki. Az október 2-i reggeli adatok szerint Budapestnél 0 centimétert, Paksnál –114, Dunaújvárosnál –116, Nagybajcsnál –70, Nagymarosnál –96, Esztergomnál –47, Komáromnál –29, Baján –31, Mohácsnál pedig –12 centimétert mutatott a vízmérce.

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Soha nem látott szint közelében a Duna? Több helyen kritikus értékek jöhetnek. Fotó: Ladóczki Balázs

Rendkívül alacsony a Duna vízszintje

Az Országos Vízjelző Szolgálat október 1-jei jelentésében úgy fogalmazott, hogy a Duna „Dunaújvárosig jellemzően rendkívül alacsony, alatta igen alacsony vízállású”. A következő hat napban ráadásul több helyen előfordulhatnak az LKV-t, vagyis az eddig mért legkisebb vízállást elérő vagy azt alulmúló értékek is.

A legalacsonyabb vízállást október elsején, 18 órakor mérték, ekkor mínusz 2 centi volt a vízállás.

Paksnál is rendkívül alacsony a vízállás

Paksnál október 2-án hajnalban –113 centiméter körüli értéket mértek, és az előrejelzés sem mutat gyors javulást. A folyó az ország délebbi szakaszain is alacsony: Baján és Mohácsnál ugyancsak negatív, illetve nulla közeli értékeket regisztráltak.

Érdekes kivételt jelent Győr, ahol a belvárosi folyók látványa nem feltétlenül árulkodik a dunai helyzetről. 

Ebben fontos szerepe van a Mosoni-Duna Torkolati Műtárgynak, amely megtámasztja a Mosoni-Duna vízszintjét.

Romániában is súlyos a helyzet

Az alacsony vízállás nem kizárólag Magyarországot érinti. Romániában különösen látványosan mutatják a helyzetet a vízhozamadatok. A román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet október 1-jei jelentése szerint Baziașnál, ahol a Duna belép az országba, 1350 köbméter/másodperc volt a vízhozam, miközben az októberi sokéves átlag 3900 köbméter/másodperc.

A román előrejelzés további csökkenéssel számol: a vízhozam a következő napokban akár 1250 köbméter/másodpercre mérséklődhet.

A Duna más országokban is alacsony vízállással küzd. Ausztriában a hajózási mélységekre is hatással van a helyzet, Szlovákiában több mérőállomáson negatív vízállási értékeket regisztráltak, Szerbiában pedig további apadást jeleztek előre.

A magyar előrejelzések alapján egyelőre nem látszik gyors és jelentős vízszintemelkedés, így a következő napokban továbbra is érdemes figyelni a Duna vízállását.

 

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