Tovább apad a Duna: ez jelentheti a megoldást a problémára

Szombaton, a hajnali csípős hideg után délután már verőfényes napsütéssel tért vissza a vénasszonyok nyara. A több mint húsz fokos napi hőingást sokan megérzik, ráadásul már hónapok óta tart a szárazság. Ennek a tavakon és folyókon is látványos a hatása, köztük a Duna vízszintjén is.

Tovább apad a Duna / Fotó: Ladóczki Balázs

Tiszaújvárosnál csaknem egy méterrel alacsonyabb a víztó vízszint a megszokottnál, a város ezért mesterségesen pótolja a vizet, hogy megóvja a tavat. A Duna vízszintje is rendkívül alacsony, a Margit hídnál szárazon maradtak a korábban víz alatt lévő mederrészek, ami hetek óta vonzza a kíváncsiskodókat.

A vízügy szerint ráadásul ez a látvány egy darabig várhatóan nem változik. Érdemi javulást csak tartósabb, nagyobb mennyiségű csapadék hozhatna: addig azonban a tavak és a folyók vízszintje továbbra is az időjárástól függ - hangzott el a TV2 Híradóban.