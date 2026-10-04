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vízszint

Tovább apad a Duna: ez jelentheti a megoldást a problémára

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Már hónapok óta tart a szárazság, mialatt a nagy hőingások is sokak számára megterhelő lehet. A Duna budapesti szakaszán továbbra is láthatóak olyan mederrészek amelyeket korábban víz borított, ráadásul a vízügy szerint a következő napokban sem várható érdemi változás.
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vízszintidőjárásDunaszárazság

Szombaton, a hajnali csípős hideg után délután már verőfényes napsütéssel tért vissza a vénasszonyok nyara. A több mint húsz fokos napi hőingást sokan megérzik, ráadásul már hónapok óta tart a szárazság. Ennek a tavakon és folyókon is látványos a hatása, köztük a Duna vízszintjén is.

Budapesti Duna vízállás riport, Dunavízállás, 2026.07.04.
Tovább apad a Duna / Fotó: Ladóczki Balázs

Tiszaújvárosnál csaknem egy méterrel alacsonyabb a víztó vízszint a megszokottnál, a város ezért mesterségesen pótolja a vizet, hogy megóvja a tavat. A Duna vízszintje is rendkívül alacsony, a Margit hídnál szárazon maradtak a korábban víz alatt lévő mederrészek, ami hetek óta vonzza a kíváncsiskodókat.

A vízügy szerint ráadásul ez a látvány egy darabig várhatóan nem változik. Érdemi javulást csak tartósabb, nagyobb mennyiségű csapadék hozhatna: addig azonban a tavak és a folyók vízszintje továbbra is az időjárástól függ - hangzott el a TV2 Híradóban.

Hajóroncs került elő a Duna mélyéről

A nyári rendkívüli aszály idején annyira leapadt a Duna, hogy a medvei átkelő közelében egy második világháborúhoz köthető roncs szinte teljes egészében láthatóvá vált. A korábban felfedezett maradványt feltehetően a szovjet Dunai Flottilla egyik ágyúnaszádjához kötik. A feltételezések szerint a hajó 1945-ben, Pozsony és Komárom között futhatott aknára.

 

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