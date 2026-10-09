Rekordalacsony a Duna vízállása, a halak is veszélybe kerülhetnek

Több mint harminc éve járok ki a Dunára horgászni, de ilyet még nem láttam – mondta Szabó Sándor, aki szerint korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen hosszan kelljen gyalogolnia a kövezésen, mire eléri a folyót. A Duna látványát már nem egyszerűen szokatlannak, hanem kifejezetten aggasztónak tartja.

Kritikusan alacsony a Duna vízszintje - Illusztráció

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Hasonló tapasztalatokról számoltak be Bogyiszó, Fadd és Tolna környékén is. Darabics István, aki rendszeresen horgászik a Fadd környéki szakaszon, arról beszélt, hogy a megszokott helyeken sokszor méterekkel húzódott vissza a víz.

Az apadás egy bizonyos pontig még kedvezhet is a horgászatnak, hiszen a halak kisebb területen koncentrálódhatnak, a meder gödrei és törései pedig könnyebben felismerhetők. Ha azonban a vízszint túl alacsonyra süllyed, a halak élőhelye is beszűkül, ami hosszabb távon komoly gondokat okozhat – írja a TEOL.

Több helyen is megdőltek a negatív rekordok

A vízügyi adatok szerint október 8-9-én

Domborinál mínusz 156 centiméteres vízállást mértek, ez felülmúlta a korábbi, mínusz 144 centiméteres negatív rekordot;

Dunaföldvárnál mínusz 242 centimétert mutatott a mérce, ami szintén történelmi mélypontot jelentett;

Paksnál pedig mínusz 124 centiméter körül alakult a vízállás.

Fontos, hogy a különböző mérőállomások értékei a saját nullpontjukhoz viszonyított adatok, ezért közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

A folyó alacsony vízállása nem új keletű probléma: a nyári hőség és vízhiány már korábban is súlyos következményekkel járt. A simontornyai térség halastavaiban több mint kétszáz tonna hal pusztult el, a Paksi Atomerőműben pedig a Duna alacsony vízszintje miatt teljesítménycsökkentésre, majd több blokk leterhelésére is szükség volt.

A halak élőhelyei is veszélybe kerülhetnek

A horgászok leginkább amiatt aggódnak, hogy a tartósan alacsony vízszint az őshonos és a folyóban régóta élő halfajokat is veszélybe sodorhatja.

A sekély parti területek ugyanis több halfaj számára fontos táplálkozó-, pihenő- és szaporodóhelyet jelentenek.

Ha ezek a részek hosszabb időre szárazra kerülnek, az a halállományra is hatással lehet. A horgászok szerint ezért nem pusztán a megszokott horgászhelyek átalakulásáról van szó: a folyó élővilágának állapota is egyre több aggodalomra ad okot.