Rekordalacsony a Duna vízállása, a halak is veszélybe kerülhetnek

Több mint harminc éve járok ki a Dunára horgászni, de ilyet még nem láttam – mondta Szabó Sándor, aki szerint korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen hosszan kelljen gyalogolnia a kövezésen, mire eléri a folyót. A Duna látványát már nem egyszerűen szokatlannak, hanem kifejezetten aggasztónak tartja.
Hasonló tapasztalatokról számoltak be Bogyiszó, Fadd és Tolna környékén is. Darabics István, aki rendszeresen horgászik a Fadd környéki szakaszon, arról beszélt, hogy a megszokott helyeken sokszor méterekkel húzódott vissza a víz.
Az apadás egy bizonyos pontig még kedvezhet is a horgászatnak, hiszen a halak kisebb területen koncentrálódhatnak, a meder gödrei és törései pedig könnyebben felismerhetők. Ha azonban a vízszint túl alacsonyra süllyed, a halak élőhelye is beszűkül, ami hosszabb távon komoly gondokat okozhat – írja a TEOL.
Több helyen is megdőltek a negatív rekordok
A vízügyi adatok szerint október 8-9-én
- Domborinál mínusz 156 centiméteres vízállást mértek, ez felülmúlta a korábbi, mínusz 144 centiméteres negatív rekordot;
- Dunaföldvárnál mínusz 242 centimétert mutatott a mérce, ami szintén történelmi mélypontot jelentett;
- Paksnál pedig mínusz 124 centiméter körül alakult a vízállás.
Fontos, hogy a különböző mérőállomások értékei a saját nullpontjukhoz viszonyított adatok, ezért közvetlenül nem hasonlíthatók össze.
A folyó alacsony vízállása nem új keletű probléma: a nyári hőség és vízhiány már korábban is súlyos következményekkel járt. A simontornyai térség halastavaiban több mint kétszáz tonna hal pusztult el, a Paksi Atomerőműben pedig a Duna alacsony vízszintje miatt teljesítménycsökkentésre, majd több blokk leterhelésére is szükség volt.
A halak élőhelyei is veszélybe kerülhetnek
A horgászok leginkább amiatt aggódnak, hogy a tartósan alacsony vízszint az őshonos és a folyóban régóta élő halfajokat is veszélybe sodorhatja.
A sekély parti területek ugyanis több halfaj számára fontos táplálkozó-, pihenő- és szaporodóhelyet jelentenek.
Ha ezek a részek hosszabb időre szárazra kerülnek, az a halállományra is hatással lehet. A horgászok szerint ezért nem pusztán a megszokott horgászhelyek átalakulásáról van szó: a folyó élővilágának állapota is egyre több aggodalomra ad okot.
A Duna alacsony vízállása miatt újra láthatóvá váltak a Margit híd háborús maradványai - galéria
Évtizedekkel a második világháború pusztítása után is őrzi a Duna a budapesti ostrom nyomait. A folyó alacsony vízállása miatt most ismét láthatóvá váltak a Margit híd egyes maradványai.
A Duna vízállása október 9-án 11 órakor -1 centiméter.