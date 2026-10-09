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Duna

Rekordalacsony a Duna vízállása, a halak is veszélybe kerülhetnek

23 perce
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A folyó egyes Tolna vármegyei szakaszain már métereket kell gyalogolniuk a horgászoknak a kövezésen, hogy elérjék a vizet. A Duna vízállása több mérőállomásnál is új negatív rekordot döntött, a tartós apadás pedig nemcsak a horgászatot nehezíti meg, hanem a halak élőhelyeit is veszélyeztetheti.
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Dunavízállásvízszint

Több mint harminc éve járok ki a Dunára horgászni, de ilyet még nem láttam – mondta Szabó Sándor, aki szerint korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen hosszan kelljen gyalogolnia a kövezésen, mire eléri a folyót. A Duna látványát már nem egyszerűen szokatlannak, hanem kifejezetten aggasztónak tartja.

20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
Kritikusan alacsony a Duna vízszintje - Illusztráció
Fotó: MEDIAWORKS

Hasonló tapasztalatokról számoltak be Bogyiszó, Fadd és Tolna környékén is. Darabics István, aki rendszeresen horgászik a Fadd környéki szakaszon, arról beszélt, hogy a megszokott helyeken sokszor méterekkel húzódott vissza a víz.

Az apadás egy bizonyos pontig még kedvezhet is a horgászatnak, hiszen a halak kisebb területen koncentrálódhatnak, a meder gödrei és törései pedig könnyebben felismerhetők. Ha azonban a vízszint túl alacsonyra süllyed, a halak élőhelye is beszűkül, ami hosszabb távon komoly gondokat okozhat – írja a TEOL.

Több helyen is megdőltek a negatív rekordok

A vízügyi adatok szerint október 8-9-én

  • Domborinál mínusz 156 centiméteres vízállást mértek, ez felülmúlta a korábbi, mínusz 144 centiméteres negatív rekordot;
  • Dunaföldvárnál mínusz 242 centimétert mutatott a mérce, ami szintén történelmi mélypontot jelentett;
  • Paksnál pedig mínusz 124 centiméter körül alakult a vízállás.

Fontos, hogy a különböző mérőállomások értékei a saját nullpontjukhoz viszonyított adatok, ezért közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

A folyó alacsony vízállása nem új keletű probléma: a nyári hőség és vízhiány már korábban is súlyos következményekkel járt. A simontornyai térség halastavaiban több mint kétszáz tonna hal pusztult el, a Paksi Atomerőműben pedig a Duna alacsony vízszintje miatt teljesítménycsökkentésre, majd több blokk leterhelésére is szükség volt.

A halak élőhelyei is veszélybe kerülhetnek

A horgászok leginkább amiatt aggódnak, hogy a tartósan alacsony vízszint az őshonos és a folyóban régóta élő halfajokat is veszélybe sodorhatja.

A sekély parti területek ugyanis több halfaj számára fontos táplálkozó-, pihenő- és szaporodóhelyet jelentenek.

Ha ezek a részek hosszabb időre szárazra kerülnek, az a halállományra is hatással lehet. A horgászok szerint ezért nem pusztán a megszokott horgászhelyek átalakulásáról van szó: a folyó élővilágának állapota is egyre több aggodalomra ad okot.

A Duna alacsony vízállása miatt újra láthatóvá váltak a Margit híd háborús maradványai - galéria

Évtizedekkel a második világháború pusztítása után is őrzi a Duna a budapesti ostrom nyomait. A folyó alacsony vízállása miatt most ismét láthatóvá váltak a Margit híd egyes maradványai.

A Duna vízállása október 9-án 11 órakor -1 centiméter.

 

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