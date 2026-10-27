"Dobjátok vissza, a helyet pedig felejtsétek el!" – elképesztő, mit húztak ki a Dunából a mágneshorgászok

Amióta a Duna vízszintje az aszály miatt aggasztóan alacsonyra csökkent, szinte minden héten előkerül valami új dolog, legyen szó hajóroncsokról vagy ősi maradványokról. Azonban a mágneshorgászok is kiemeltek már jó pár különleges tárgyat, nemrég például egy rozsdás motorroncsot, amivel bár rengeteget küzdöttek, az embereket mégsem nyűgözte le annyira.

Elképesztő roncsot húztak a ki a Dunából a mágnes horgászok (Képünk illusztráció) Fotó: MEDIAWORKS

Elképesztő roncsot húztak a ki a Dunából a mágneshorgászok

A Mágnes Horgászat Facebook-oldalán megjelent posztban egy rozsdás járgány azonosításához kértek segítséget. Elmondásuk szerint a motor borzasztóan rossz állapotban van, sőt, mire körülbelül 2 méter mélyről kiemelték, darabjaira tört.

Szerencsére nem kellett sokat várni a megfejtésre: a kommentekben többen is egy Jawa Mustangra tippeltek, ami állításuk szerint egy olyan szörnyű jármű, hogy nem meglepő, hogy a Dunában kötött ki. "Megértem, ha valakinek ennyire elege lett belőle és bevágta a vízbe" – jegyezte meg az egyik felhasználó, akivel többen is egyetértettek.

Ez egy emberiség ellen elkövetett merénylet volt... Jawa Mustang. Dobjátok vissza, a helyet pedig felejtsétek el

– tette hozzá egy másik kommentelő.

Míg többen is megosztották, hogy ezen a motoron tanultak meg szerelni – mivel annyira sok hibája volt –, addig a mágneshorgászok egy videót is közzétettek a kiemeléséről. Elmondásuk szerint ebben az esetben nem mágneseket használtak, hanem kampókat, ugyanis attól tartottak, hogy a roncs beszorult, és elveszíthetik az eszközeiket.