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alacsony vízállás

Aggasztó hírek érkeztek a Dunáról: nemcsak a hajózást fenyegeti veszély

31 perce
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Hónapok óta rendkívül alacsony a Rajna és a Duna vízállása, ami folyamatos nehézségeket okoz az európai folyami turizmusban. A dunai hajóutak karácsonyi szezonját egyelőre nem temetik az utazásszervezők, de tartós eső nélkül könnyen szükség lehet kerülő megoldásokra.
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alacsony vízállástanácsadóduna

Az alacsony vízállás július óta sújtja a dunai hajóutak és a rajnai körutazások szervezőit. A Cleveland Research Company október közepén még rendkívül alacsonynak minősítette a két folyó vízszintjét, és november előtt nem számított érdemi javulásra.

dunai hajóutak
Veszélyben vannak a dunai hajóutak? Az alacsony vízállás a karácsonyi szezont is fenyegeti. Fotó: MW

A figyelem most már a karácsonyi vásárokhoz kapcsolódó hajóutakra irányul. Ezek indulásáig ugyan még több hét van, de az utazási tanácsadók folyamatosan követik az előrejelzéseket és a folyók állapotát.

Dunai hajóutak: még nem fújtak riadót

Ann Morin utazási tanácsadó szerint ősszel általában mérséklődik a párolgás, miközben az időjárási rendszerek ismét feltölthetik a vízgyűjtő területeket. Emiatt egyelőre nem tartja indokoltnak a pánikot.

A szakember akkor kezdené részletesebben áttekinteni az utazásszervezők vészforgatókönyveit, ha november közepéig sem érkezne számottevő csapadék Dél-Németországba és Ausztriába. A hosszan fennmaradó magas légnyomás ugyanis továbbra is távol tarthatja az esőt a Duna vízgyűjtőjétől.

Nem egyetlen esőn múlik a karácsonyi szezon

Lisa Fitzgerald utazási tanácsadó már aggasztóbbnak látja a helyzetet, bár szerinte is korai lenne lemondani a karácsonyi hajóutakról. Úgy véli, nem az a kérdés, hogy esik-e még az indulásokig, hanem az, hogy 

érkezik-e elegendő és tartós csapadék az egész folyórendszer vízgyűjtőjére.

A hajótársaságok egyelőre óvatosan nyilatkoznak. Az Amadeus River Cruises és az Avalon Waterways szerint még nem lehet megjósolni, milyen körülmények várhatók decemberben. Az Amadeus ugyanakkor abban bízik, hogy a szezon előrehaladtával emelkedni fog a vízszint.

Az AmaWaterways, a Riverside Luxury Cruises és a Riviera Travel nem válaszolt a beszámoló megkeresésére, a Viking pedig nem kívánt nyilatkozni. Így egyelőre nincs szó a karácsonyi utak általános törléséről, de a következő hetek csapadéka meghatározó lehet.

 

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