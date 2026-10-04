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kutya

Szigorú korlátozás lép életbe: erre minden kutyatartónak ügyelnie kell!

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Fontos korlátozás lép életbe Békés megyében a következő hetekben: ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el az őszi rókavakcinázás miatt. Az ebzárlat október 7-től október 27-ig lesz érvényben, ezért a kutyatartóknak és a külterületen élőknek is érdemes tisztában lenniük a szabályokkal. A háttérben a veszettség elleni védekezés áll, amelynek részeként vakcinatartalmú csalétkeket juttatnak ki a vadon élő rókák számára.
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kutyaBékés megyeróka

A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye alapján október 7. és 27. között ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett területeken.

kutya, ebzárlat
Október 7. és 27. között ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az intézkedés célja, hogy a rókák őszi, veszettség elleni vakcinázása biztonságosan történjen.

A vakcinázás során a rókák számára vakcinát tartalmazó csalétkeket helyeznek ki.

A program a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja, hiszen a betegség nemcsak a vadon élő állatokra, hanem a háziállatokra és az emberekre is veszélyt jelenthet.

A kutyákra külön szabályok vonatkoznak

Az ebzárlat idején a kutyákat úgy kell tartani, hogy ne szökhessenek ki és ne kóborolhassanak szabadon. A vakcinázással érintett területeken a kutyákat csak pórázon vezetve, szükség esetén szájkosárral lehet kivinni.

A kutyatartóknak ezért különösen figyelniük kell arra, hogy a kedvencük ne jusson ki felügyelet nélkül az utcára vagy a külterületre. A természetjáróknak szintén érdemes figyelniük a kihelyezett figyelmeztető táblákat.

A young red fox playfully chases a beetle around a meadow, trying to catch it in its mouth. The cub was trying to catch the flying insect 'for fun and for food'. The pictures were taken by small animals vet Barbara Manser, 60, near her home in Fribourg, Switzerland. The vet explained: "In Switzerland we have large bugs that are very bad at flying. They are quite large, about 2cm long. SEE OUR COPY FOR MORE DETAILS.
Illusztráció
Fotó:   / Northfoto/Solent News & Photo Agency

Legeltetési tilalom is életbe lép az ebzárlat mellett

Nemcsak a kutyatartókat érinti a korlátozás. A legeltetési tilalom miatt az érintett területeken a haszonállatokat sem lehet szabadon legeltetni az előírt időszakban.

A korlátozások célja, hogy a vakcinázás során kihelyezett csalétkekhez a háziállatok ne férhessenek hozzá, illetve a védekezési program zavartalanul végbemehessen – írja a BEOL.

A veszettség miatt van szükség az intézkedésre

A veszettség egy súlyos, az állatokat és az embert is veszélyeztető fertőző betegség. Magyarország keleti és déli térségeiben ezért rendszeresen elvégzik a rókák vakcinázását.

A védekezés egyik fontos része a vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezése.

A lakosság számára ugyanakkor fontos, hogy az ilyen csalétkeket ne érintsék meg, és ha háziállat talál rájuk, lehetőség szerint akadályozzák meg, hogy elfogyassza.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy gyanúsan viselkedő, például az embertől nem menekülő vagy zavartan mozgó vadállathoz senki ne közelítsen. Ilyen esetben az illetékes állategészségügyi hatóságot kell értesíteni.

A kutyák veszettség elleni oltása továbbra is kötelező, ezért a gazdáknak erre az ebzárlattól függetlenül is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.

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