Szigorú korlátozás lép életbe: erre minden kutyatartónak ügyelnie kell!

A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye alapján október 7. és 27. között ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett területeken.

Október 7. és 27. között ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az intézkedés célja, hogy a rókák őszi, veszettség elleni vakcinázása biztonságosan történjen.

A vakcinázás során a rókák számára vakcinát tartalmazó csalétkeket helyeznek ki.

A program a veszettség terjedésének megelőzését szolgálja, hiszen a betegség nemcsak a vadon élő állatokra, hanem a háziállatokra és az emberekre is veszélyt jelenthet.

A kutyákra külön szabályok vonatkoznak

Az ebzárlat idején a kutyákat úgy kell tartani, hogy ne szökhessenek ki és ne kóborolhassanak szabadon. A vakcinázással érintett területeken a kutyákat csak pórázon vezetve, szükség esetén szájkosárral lehet kivinni.

A kutyatartóknak ezért különösen figyelniük kell arra, hogy a kedvencük ne jusson ki felügyelet nélkül az utcára vagy a külterületre. A természetjáróknak szintén érdemes figyelniük a kihelyezett figyelmeztető táblákat.

Illusztráció

Fotó: / Northfoto/Solent News & Photo Agency

Legeltetési tilalom is életbe lép az ebzárlat mellett

Nemcsak a kutyatartókat érinti a korlátozás. A legeltetési tilalom miatt az érintett területeken a haszonállatokat sem lehet szabadon legeltetni az előírt időszakban.

A korlátozások célja, hogy a vakcinázás során kihelyezett csalétkekhez a háziállatok ne férhessenek hozzá, illetve a védekezési program zavartalanul végbemehessen – írja a BEOL.

A veszettség miatt van szükség az intézkedésre

A veszettség egy súlyos, az állatokat és az embert is veszélyeztető fertőző betegség. Magyarország keleti és déli térségeiben ezért rendszeresen elvégzik a rókák vakcinázását.

A védekezés egyik fontos része a vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezése.

A lakosság számára ugyanakkor fontos, hogy az ilyen csalétkeket ne érintsék meg, és ha háziállat talál rájuk, lehetőség szerint akadályozzák meg, hogy elfogyassza.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy gyanúsan viselkedő, például az embertől nem menekülő vagy zavartan mozgó vadállathoz senki ne közelítsen. Ilyen esetben az illetékes állategészségügyi hatóságot kell értesíteni.