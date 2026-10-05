Leállt az EESZT, a gyógyszerek kiváltása is akadozik

Hétfő délelőtt több olvasónk is arról számolt be, hogy EESZT leállása miatt nem tudta kiváltani gyógyszerét a patikában. A jelzések szerint az elektronikus receptek lekérdezésével lehet probléma, így azok a betegek kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, akiknek sürgősen szükségük van a felírt készítményükre. A leállás az Origo információi szerint érinti a szakrendelőket, a háziorvosokat és kórházakat is.

Nemcsak a patikák nem működnek, az EESZT leállása érinti a szakrendelőket, a háziorvosokat és kórházakat is (Fotó: Szakony Attila / MW)

Az EESZT leállása nehezíti a gyógyszerek kiváltását

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér az egészségügyi ellátás egyik kulcsfontosságú informatikai rendszere, amelyen keresztül többek között az elektronikus receptek is elérhetők. Ha a rendszerben fennakadás van, az a gyógyszertárak mindennapi működésére is hatással lehet.

A mostani probléma kapcsán egyesek arról számoltak be, hogy a patikában nem tudták lekérni az elektronikus receptjüket, ezért a gyógyszerük kiváltása is akadályba ütközött. Ez különösen azoknak jelenthet problémát, akik rendszeresen szedett vagy sürgősen szükséges gyógyszerért érkeztek a gyógyszertárba.

Az EESZT hivatalos működési kézikönyve külön rendelkezik az üzemzavarok kezeléséről. Eszerint az EESZT működtetőjének üzemzavar esetén tájékoztatást kell közzétennie többek között az üzemzavar észlelésének időpontjáról, az érintett szolgáltatásokról és a szolgáltatáskiesés jellegéről, valamint – ha megállapítható – a helyreállítás várható időpontjáról.

Egyelőre nem tudni, mikorra állhat helyre a rendszer

A jelenlegi fennakadás pontos okáról és kiterjedtségéről egyelőre nincs megerősített információ. Az sem egyértelmű, hogy az ország valamennyi gyógyszertárát érinti-e a probléma, illetve pontosan mely EESZT-szolgáltatások működnek hibásan. A betegek számára ezért fontos kérdés, hogy az üzemzavar idején milyen lehetőségük van a szükséges gyógyszerek kiváltására. Ennek tisztázására keressük az illetékes szerveket.

A problémával kapcsolatban kérdéseket küldtünk az EESZT működtetőjét, tudnak-e a fennakadásról, mi okozza a problémát, mely szolgáltatásokat érinti, mikorra várható a helyreállítás, illetve mit tehetnek azok a betegek, akiknek az EESZT hibája miatt nem sikerül kiváltaniuk a gyógyszerüket. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.