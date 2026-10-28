Szenzációs felfedezés Egerben: elképesztő, milyen kincset rejtett a föld

A Dobó István Vármúzeum régészei az új épület alapozásával érintett területet vizsgálják a Dobó utca 23. alatt – számolt be róla az Eger TV. Az eddig megtalált érmék többsége ezüstből készült, és a 16–17. századból származik, de egy V. László uralkodása idején vert, 15. századi pénzdarabot is találtak.

Hatvan pénzérmét rejtett a föld Egerben, egy középkori ház falai is előkerültek. Fotó: VicVa / Shutterstock

Szenzációs leletek Eger belvárosában

A kutatók mázas kerámiatöredékekre, ólomból készült puskagolyókra és különböző vastárgyakra is rábukkantak. A feltárást mintegy másfél méterrel a jelenlegi utcaszint alatt kezdték, ahol a török kor rétege húzódott.

Mélyebbre haladva egyre régebbi emlékek kerültek felszínre, az egyik szelvényben pedig már a 13. századi, Árpád-kori réteget is elérték.

Az ásatáson egy masszív kőfalú, késő középkori ház maradványait is azonosították. Kóczi Gergely ásatásvezető szerint az épület a 15. század végén vagy a 16. század elején készülhetett, és elképzelhető, hogy az 1552-es ostrom vagy Eger 1596-os elfoglalása során pusztult el.

A feltárt tárgyakat restaurátorműhelybe szállítják, ahol megtisztítják és feldolgozzák őket.