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Eger

Szenzációs felfedezés Egerben: elképesztő, milyen kincset rejtett a föld

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Mintegy hatvan pénzérmét, kerámiatöredékeket és egy késő középkori lakóház maradványait tárták fel Eger belvárosában. A régészeti lelet az egykori Ódry-ház telkéről került elő, ahol társasház építését tervezik.
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Egerépületdobó istván vármúzeum

A Dobó István Vármúzeum régészei az új épület alapozásával érintett területet vizsgálják a Dobó utca 23. alatt – számolt be róla az Eger TV. Az eddig megtalált érmék többsége ezüstből készült, és a 16–17. századból származik, de egy V. László uralkodása idején vert, 15. századi pénzdarabot is találtak.

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Hatvan pénzérmét rejtett a föld Egerben, egy középkori ház falai is előkerültek. Fotó: VicVa / Shutterstock

Szenzációs leletek Eger belvárosában

A kutatók mázas kerámiatöredékekre, ólomból készült puskagolyókra és különböző vastárgyakra is rábukkantak. A feltárást mintegy másfél méterrel a jelenlegi utcaszint alatt kezdték, ahol a török kor rétege húzódott. 

Mélyebbre haladva egyre régebbi emlékek kerültek felszínre, az egyik szelvényben pedig már a 13. századi, Árpád-kori réteget is elérték.

Az ásatáson egy masszív kőfalú, késő középkori ház maradványait is azonosították. Kóczi Gergely ásatásvezető szerint az épület a 15. század végén vagy a 16. század elején készülhetett, és elképzelhető, hogy az 1552-es ostrom vagy Eger 1596-os elfoglalása során pusztult el.

A feltárt tárgyakat restaurátorműhelybe szállítják, ahol megtisztítják és feldolgozzák őket.

 

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