Különleges égi látvány indítja a jövő hetet – erről nem érdemes lemaradni!

Október 5-én, hétfő hajnalban látványos égi jelenség lesz megfigyelhető: a Hold és a Mars közeli együttállását láthatjuk a kelet-északkeleti, később pedig a keleti és délkeleti égbolton.

Az égi jelenség során a Hold és a Mars látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz

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A páros hajnali 1 óra után már viszonylag jól megfigyelhető lesz. Ekkor a Hold magasabban helyezkedik el, míg a Marsot tőle alacsonyabban, kissé balra lehet majd megtalálni. A két égitest látszólagos távolsága hajnali 1 óra körül mintegy 3 fok lesz – tájékoztat az Időkép.

Ahogy közeledik a pirkadat, a Hold és a Mars látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz, közben pedig mind magasabbra emelkedik az égbolton. Reggel 6 órára a két égitest közötti látszólagos távolság kevéssel több mint egy telihold-átmérőnyire csökken. A Hold ezen az éjszakán 33 százalékos megvilágítottságú lesz.

Az égi jelenség mellett a Jászol-halmaz is megfigyelhető lesz

Az együttállás mellett a Jászol-halmaz, más néven Praesepe is megfigyelhető lesz október 5-én hajnalban. A nyílthalmazt a Marstól alacsonyabban, kissé balra érdemes keresni az éjszaka második felében.

Aki nem szeretne az éjszaka közepén felkelni, pirkadat előtt is megfigyelheti a Hold és a Mars együttállását, ekkor a páros már magasan jár majd a délkeleti égbolton.