Látványos égi jelenségek jönnek október elején, több reggel is érdemes lesz az égre nézni

Az egyik együttállás szabad szemmel is látható, így érdemes lesz az eget kémlelni. Külön érdekesség, hogy kedden a nappali égen is megfigyelhetjük a Hold és a Jupiter közelségét, ez azonban binokulárt vagy távcsövet kíván – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Íme a napokban látható égi jelenségek:

Különleges égi jelenségek jönnek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Október 6.: a Jupiter kerül a Hold mellé

Kedden a Hold lesz a főszereplő.

A Jupiterrel alkot párost, a legjobb időpont pedig hajnali 5:45 lesz.

A Hold ekkor már csak 22 százalékban lesz megvilágítva, a Jupiter pedig nagyjából 2,8 fokkal balra és lefelé látszik majd tőle. A két égitest környezetében ráadásul további érdekes objektumok is feltűnnek: a Méhkas-halmaz és a Mars, valamint a következő nap főszereplője, a Regulus is a közelben lesz.

Október 6-án ráadásul nemcsak hajnalban érdemes az eget figyelni. Délután 12:39-kor is nagyon közel kerül egymáshoz a Hold és a Jupiter, ám ezt már csak megfelelő optikai eszközzel lehet igazán megfigyelni. A nappali fényben szabad szemmel a Hold lesz látható, a Jupitert binokulárral vagy távcsővel lehet megkeresni.

Október 7.: a vékony holdsarló a Regulus közelében

Szerdán még korábban kell kelniük azoknak, akik nem szeretnének lemaradni a következő látványosságról.

Hajnali 3:40-kor a mindössze 14 százalékos holdsarló a Regulus, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga közelében jelenik meg.

A Hold és a Regulus mindössze 39 ívpercre lesz egymástól. A kékes színű, 1,4 magnitúdós csillag könnyen észrevehető lesz a vékony holdsarló mellett, ráadásul a Hold hamuszürke fénye is különleges látványt ígér.

Ezt az együttállást szabad szemmel lehet megfigyelni, viszont a helyszín megválasztása fontos. A Regulus ekkor mindössze 6 fokkal lesz a horizont felett, ezért olyan helyet érdemes keresni, ahonnan jól belátható a keleti égbolt.

Hétfőn hajnalban is volt látványosság, a Hold és a Mars találkozott

Az égi jelenség első felvonására október 5-én, hétfőn hajnalban került sor.

Hajnali 5:30 körül a Hold, a Mars és a Méhkas-halmaz került egymás közelébe az égbolton.

A 32 százalékos megvilágítottságú holdsarló ekkor mintegy 48 fokkal volt a horizont felett. A Mars a Hold világos peremétől mindössze 57 ívpercre látszott. A Méhkas-halmazpedig a Marstól körülbelül 3,6 fokra helyezkedett el.