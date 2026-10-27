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tűzeset

Elektromos roller miatt gyulladt fel Réka háza: az otthona lakhatatlanná vált

13 perce
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Egy mindössze kéthetes elektromos roller miatt égett le egy családi ház júniusban Pétervásárán. A tulajdonos csupán 3 kilométert tett meg a járművel és rendeltetésszerűen használta, mielőtt akkumulátorai felgyulladtak.
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tűzesetPétervásáraelektromos roller

Kiégett egy pétervásárai családi ház, miután lángra kapott egy szinte teljesen új elektromos roller. A tulajdonos, Kiss Réka szerint a kéthetes járművel mindössze 3 kilométert tettek meg, és a tárolási szabályokat is betartották. A nőt - aki lábfájdalmai miatt kapta a rollert - azóta is sokként éri az eset, június óta ugyanis lakhatatlanná vált az otthona.

Elektromos roller akkumulátora miatt égett le a pétervásárai családi ház
Elektromos roller akkumulátora miatt égett le a pétervásárai családi ház  (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elektromos roller akkumulátora miatt égett le a pétervásárai családi ház

A tűzeset napján, június 10-én a nő épp a szomszédjánál tartózkodott, amikor kutyái ugatására lett figyelmes. Mire hazaért, a házból már sűrű füst gomolygott, és a hatalmas hőhatástól az ablakok és a teraszajtó is betörtek.

Itt állt a roller, nem volt töltőre csatlakoztatva

- mutatta meg a nő az RTL Híradó stábjának a szobában maradt kiégett rollert a nő.

A hivatalos szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a tüzet a roller akkumulátorának elektromos zárlata okozta. Bár a jármű forgalmazója 250 ezer forintos gyorssegélyt utalt át a károsultnak, a nő ezt az összeget kevesli a károkhoz képest.

Vokony István, a Műegyetem akkumulátortechnikai szakértője elmondta, hogy az elektromos rollerek okozta tüzek túlnyomó többsége a nem megfelelő használat miatt alakul ki, így azok megelőzhetők lennének. A pétervásárai eset azonban a szakember szerint is egyedi, így felajánlották, hogy megvizsgálják az eszköz maradványait.

 

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