Megvan, mikor érkezhet az első hó Magyarországra: már a dátumot is látni az előrejelzéseken

Egyre közelebb a tél, és sokakat foglalkoztat a kérdés, mikor hullhatnak le az első hópelyhek Magyarországon. Bár az októberi időjárás egyelőre nem utal komolyabb télies fordulatra, a hosszú távú előrejelzésekben már megjelent a havazás lehetősége. A jelenlegi számítások szerint november második felében érkezhet meg az első hó Magyarországra, és már arra is van előrejelzés, hogy pontosan mely napokon történhet meg mindez.
Első hó 2026: már a dátumot is jelzik az előrejelzések
A VAOL beszámolója szerint több időjárási modell is november második felére valószínűsíti az első télies fordulatot.
Az EaseWeather hosszú távú előrejelzése alapján november 22-én és 23-án már havazás is előfordulhat Magyarországon.
Az AccuWeather budapesti előrejelzésében november 23. és 26. között több olyan éjszaka is szerepel, amikor a hőmérséklet fagypont közelébe vagy az alá süllyedhet.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy november 23-án biztosan fehérbe borul az ország. A több hétre előre készített időjárási modellek számításai jelentősen változhatnak, a havazáshoz pedig nemcsak hideg, hanem megfelelő légköri és csapadékviszonyok is szükségesek.
A hegyvidéki területeken ráadásul jóval hamarabb megjelenhetnek az első hópelyhek, mint az ország alacsonyabban fekvő részein.
Tavaly már októberben megérkezett az első hó
A 2025-ös őszön a mostaninál korábban jelentkeztek a tél első jelei. Tavaly október közepén a Bükkben és a Mátrában már kisebb hóesést is megfigyeltek, október 24-én pedig rövid, intenzív hózápor érte el a Kékestetőt.
November 18-án már több magasabban fekvő területen is fehérbe borult a táj, két nappal később pedig több helyen intenzív havazást tapasztaltak. November 21-én a Bakonyban már hóembert is építettek.
Az idei hosszú távú előrejelzések alapján egyelőre későbbre körvonalazódik az első havazás, de a következő hetekben még változhat a helyzet.
Milyen tél várható Magyarországon 2026–2027-ben?
A szezonális előrejelzések alapján az előttünk álló tél összességében az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb lehet.
A Copernicus éghajlati szolgálatának októberi előrejelzése Európa jelentős részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet lehetőségét mutatja.
A késő őszi és kora téli hónapokban akár 1–2 Celsius-fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet a sokéves átlagot, míg januártól már kisebb lehet az eltérés.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy elmaradnak a kemény fagyok vagy a havazások.
Egy átlagosnál enyhébb tél során is kialakulhatnak olyan hidegbetörések, amelyek néhány nap alatt jelentős lehűlést és havazást hoznak.
A januári időjárás különösen tartogathat meglepetéseket, de egyelőre nem lehet megbízhatóan megmondani, hogy lesz-e tartós, országos hótakaró.
Európa egyes részein már komoly havazás jöhet
Miközben Magyarországon még várni kellhet az első hóra, Európa magashegységeiben már október második felében téliesre fordulhat az idő.
Az előrejelzések szerint az Alpokban és a Pireneusokban akár több tíz centiméternyi friss hó is hullhat a magasabban fekvő területeken.
A havazás különösen Ausztria, Svájc, Franciaország és Észak-Olaszország hegyvidéki részeit érintheti.
A hegyekbe utazóknak ezért már most érdemes figyelniük a friss időjárási előrejelzéseket és az útviszonyokat.
Mikor maradhat meg az első hó Magyarországon?
Az első hóesés még nem feltétlenül jelenti a tél valódi kezdetét.
Novemberben gyakran előfordulhat, hogy a hópelyhek ugyan elérik a talajt, de a viszonylag magas felszíni hőmérséklet miatt gyorsan elolvadnak.
A tartós hótakaró kialakulásához több tényező együttes jelenléte szükséges: megfelelően alacsony hőmérséklet, elegendő csapadék és olyan talajviszonyok, amelyek lehetővé teszik a hó megmaradását.
A jelenlegi előrejelzések alapján tehát november 22–23. környékén már megjelenhet az első hó Magyarországon, de az még kérdéses, hogy ebből valódi, tartós havazás lesz-e.
A következő hetek meteorológiai előrejelzései adhatnak majd pontosabb választ arra, mikor érkezik meg a tél az országba.