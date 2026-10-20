Egyre közelebb a tél, és sokakat foglalkoztat a kérdés, mikor hullhatnak le az első hópelyhek Magyarországon. Bár az októberi időjárás egyelőre nem utal komolyabb télies fordulatra, a hosszú távú előrejelzésekben már megjelent a havazás lehetősége. A jelenlegi számítások szerint november második felében érkezhet meg az első hó Magyarországra, és már arra is van előrejelzés, hogy pontosan mely napokon történhet meg mindez.

Megvan, mikor érkezhet az első hó Magyarországra: már a dátumot is látni az előrejelzéseken - Fotó: Pexels

Első hó 2026: már a dátumot is jelzik az előrejelzések

A VAOL beszámolója szerint több időjárási modell is november második felére valószínűsíti az első télies fordulatot.

Az EaseWeather hosszú távú előrejelzése alapján november 22-én és 23-án már havazás is előfordulhat Magyarországon.

Az AccuWeather budapesti előrejelzésében november 23. és 26. között több olyan éjszaka is szerepel, amikor a hőmérséklet fagypont közelébe vagy az alá süllyedhet.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy november 23-án biztosan fehérbe borul az ország. A több hétre előre készített időjárási modellek számításai jelentősen változhatnak, a havazáshoz pedig nemcsak hideg, hanem megfelelő légköri és csapadékviszonyok is szükségesek.

A hegyvidéki területeken ráadásul jóval hamarabb megjelenhetnek az első hópelyhek, mint az ország alacsonyabban fekvő részein.

Tavaly már októberben megérkezett az első hó

A 2025-ös őszön a mostaninál korábban jelentkeztek a tél első jelei. Tavaly október közepén a Bükkben és a Mátrában már kisebb hóesést is megfigyeltek, október 24-én pedig rövid, intenzív hózápor érte el a Kékestetőt.

November 18-án már több magasabban fekvő területen is fehérbe borult a táj, két nappal később pedig több helyen intenzív havazást tapasztaltak. November 21-én a Bakonyban már hóembert is építettek.

Az idei hosszú távú előrejelzések alapján egyelőre későbbre körvonalazódik az első havazás, de a következő hetekben még változhat a helyzet.

Milyen tél várható Magyarországon 2026–2027-ben?

A szezonális előrejelzések alapján az előttünk álló tél összességében az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb lehet.