Közösségi kezdeményezést indít a Külügyminisztérium az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó, külföldön található emlékhelyek összegyűjtésére és feltérképezésére.

Közösségi akció indult a külföldi '56-os emlékhelyek feltérképezésére. Fotó: 1956memorials.hu

Közösségi akciót indít a külföldi '56-os emlékhelyek feltérképezésére a Külügyminisztérium

A tárca MTI-hez eljuttatott, keddi közleménye szerint a kezdeményezéssel az események 70. évfordulóján tisztelegnek a forradalom és szabadságharc, valamint a hazájukat elhagyni kényszerülő mintegy 200 ezer magyar emléke előtt.

A minisztérium arra kéri a résztvevőket, hogy aki ismer külföldön olyan emlékművet, emléktáblát, teret vagy utcát, amely az 1956-os forradalomnak állít emléket, készítsen róla fényképet, mutassa be a helyszínt, majd töltse fel az információkat a 1956memorials.hu weboldalra. Az emlékhelyek közé tartozhatnak szobrok, emléktáblák, az 1956-os eseményekről elnevezett utcák, parkok és városrészek, de akár a magyar menekültek egykori közösségi terei is.

Az újonnan indított oldal ugyanakkor túlmutat a helyszínek gyűjtésén. Várjuk azokat a történeteket is, amelyeket ezen emlékhelyek idéznek meg, vagy a kivándorlást, az új hazába való megérkezést és a beilleszkedés körülményeit írják le

- írták közleményükben.

Különleges programokkal készülnek október 23-ra – Magyar Péter elárulta a részleteket

Magyar Péter kedden közzétett Facebook-videójában ismertette, milyen október 23-i programok várják az érdeklődőket az idei nemzeti ünnepen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából Budapesten több helyszínen, valamint vidéken és külföldön is megemlékezéseket tartanak.