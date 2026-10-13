Eltévedt két fiú egy magyar erdőben, kalandosan menekültek meg

Nem várt fordulatot vett két barát vasárnapi útja Hajdú-Bihar vármegyében. A 11 és 14 éves fiú dél körül ment be a Debrecen-Bánk városrésznél fekvő erdőbe, mert arra számítottak, hogy a fák között átvágva hamarabb hazaérnek – írja a Blikk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján.

A rendőrségi sziréna mentette meg az erdőben eltévedt két fiút. Fotó: Unsplash

Egy 11 és egy 14 éves fiú tévedt el az erdőben

A rövidítés azonban nem sikerült: a gyerekek elveszítették a tájékozódási pontjaikat, és hiába próbáltak kijutni az erdőből. Miután egy ideig eredménytelenül bolyongtak, felismerték, hogy segítségre van szükségük, ezért tárcsázták a 112-es segélyhívót.

A tevékenységirányítási központ több járőrt is a területre küldött, a diszpécserek pedig végig kapcsolatban maradtak a fiúkkal.

Az erdő széléhez érkező egyik rendőri egység bekapcsolta a szolgálati autó szirénáját. A gyerekek meghallották a hangot, majd telefonon jelezték, melyik irányból érkezik. Ennek alapján a járőrök meghatározták a fiúk hozzávetőleges helyzetét, és rövid időn belül rájuk találtak.

A két gyerek sértetlenül került elő, a rendőrök pedig hazavitték őket. A hatóság szerint helyesen döntöttek, amikor nem folytatták céltalanul a bolyongást, hanem segítséget kértek.