Nem véletlenül marad el az eső: aggasztó időjárási helyzet alakult ki

Az elmúlt harminc napban 30–60 milliméterrel kevesebb eső hullott Magyarországon az ilyenkor szokásosnál, a kilencvennapos hiány pedig már 100–180 milliméter között alakul. Bár a felső talajréteg a Dunántúl nyugati részén és néhol északon még viszonylag nedves, húsz centiméternél mélyebben az ország jelentős részén rendkívül száraz a föld.

Az őszi esők helyett 25 fokos meleg érkezik. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Várni kell az esőre

A HungaroMet szerint a következő napokban napos, csapadékmentes idő várható. A hűvös, helyenként fagypont közeli hajnalokat 23–27 fokos délutánok követhetik, így akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingás. Legalább a hétvégéig nem valószínű számottevő eső.

A tartós szárazság már a növényzeten is jól látható.

Sokfelé megbarnultak az erdők, egyes fák levelei teljesen elszáradtak vagy idő előtt lehullottak.

A kukorica és a napraforgó fejlődése a szokásosnál több mint két héttel előrébb járt, amihez az aszály okozta kényszerérés is hozzájárult. A repce és az őszi gabonák számára az ország nagy részén túl száraz a talaj.

Fotó: ROMAIN DOUCELIN / Hans Lucas

Egész Európát sújtja a szárazság

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint 2026 augusztusában Közép- és Kelet-Európa jelentős részén az átlagosnál jóval kevesebb eső hullott. Különösen Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és a Balkánon volt súlyos a helyzet.

Az európai talajok felső rétegének átlagos nedvességtartalma még a 2022-es nagy aszály idején mértnél is alacsonyabb volt. A Rajna, a Duna és a Visztula hosszú szakaszain rendkívül alacsony vízhozamot mértek, ami több országban akadályozta a hajózást, az öntözést és az energiatermelést.

Ausztriában az év elejétől szeptember 27-ig országosan 31 százalékkal kevesebb csapadék esett a sokéves átlagnál. Bécsben és Burgenlandban helyenként az átlagos mennyiség több mint fele hiányzik. Az előrejelzések szerint október közepéig ott is csak kevés esőre van esély.

A szárazságért egy úgynevezett blokkoló anticiklon felelős, amely eltéríti az Atlanti-óceán felől érkező frontokat. Jelentősebb változás csak akkor jöhetne, ha a magasnyomású rendszer keletebbre húzódna, vagy a Genovai-öböl térségében mediterrán ciklon alakulna ki. Erre azonban egyelőre nincs egyértelmű jel, így