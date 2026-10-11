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Budapest

Ömlött az eső Budapesten, közel 53 milliméter hullott egyetlen nap alatt

1 órája
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Jelentős mennyiségű csapadék hullott Magyarország több térségében az elmúlt 24 órában, a legtöbb esőt Budapesten mérték. A budapesti esőzés során 52,9 milliméter csapadék gyűlt össze, miközben több más területen is meghaladta a 30 millimétert az eső mennyisége.
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Budapestidőjáráseső

Budapesten mintegy 53 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában – derül ki a HungaroMet Zrt. oldalán vasárnap reggel közölt adatokból.

eső
Ömlött az eső Budapesten - Illusztráció
Fotó: Pexels

Az elmúlt 24 óra csapadékösszegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső

A Lenti-Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, a Balaton keleti és nyugati medencéjében is volt olyan mérőállomás, ahol 43-43 millimétert,

de a legtöbbet Budapesten, 52,9 millimétert mértek.

A Mecsek környezetében is 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 milliméter körüli csapadékösszeget eredményezve.

A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 milliméter körüli mennyiséget regisztráltak az elmúlt 24 órában.

A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki: Sopron környezetében csak 0,1 milliméter esőt rögzítettek.

Kelet felé vonul a csapadékzóna, erős szelet hoz az időjárás

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