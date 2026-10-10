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csapadék

Megérkezett az eső, többfelé kiadós csapadék áztatja az országot - videó

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Véget érhet a szárazabb időszak, szombat délután ugyanis megérkezett a csapadék az ország délnyugati részére. A mediterrán ciklon hatására a hétvégén szinte országszerte eshet, egyes térségekben 20 milliméternél is több csapadék hullhat.
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csapadékdunántúleső

Ahogy arra számítani lehetett, szombat délután megérkezett az eső az ország délnyugati részére. Csurgón, Nagykanizsán és Zalaszentbalázson is esett, a hétvégén pedig országszerte számítani lehet csapadékra.

20260702 Eger Szakad az eső Eger belvárosában. Fotó: Pap Zsolt PZS Heves Megyei Hírlap
Leszakadt az ég a Dunántúlon, már több helyen esik az eső (a kép illusztráció).
Fotó: Pap Zsolt / MW

A MetFigyelő videókon mutatta meg, hogyan érkezett meg a csapadék a délnyugati országrészbe. A Somogy vármegyei Csurgón szombat délután már csendes eső áztatta a tájat.

Nagykanizsa térségében pedig már 10–12 milliméter csapadék esett. 

A Zala vármegyei Zalaszentbalázson szintén kiadós eső áztatta a tájat.

Sokfelé 10 milliméternél is több eshet

Ahogy korábban megírtuk, a HungaroMet előrejelzése szerint a délnyugat felől érkező mediterrán ciklon miatt a hétvégén szinte az egész országban esőre lehet számítani.

A meteorológiai szolgálat szombati tájékoztatása szerint a Dunántúl déli, délkeleti részén, valamint Bács-Kiskun vármegyében a csapadék mennyisége a 20 millimétert is meghaladhatja,

míg az ország nagy részén 10 milliméternél több eső valószínű.

 

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