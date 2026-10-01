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időjárás

Megviseli az országot a szeszélyes időjárás, de mikor érkezik végre az eső?

42 perce
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Október elején is hatalmas különbség van a hajnali és a délutáni hőmérséklet között, miközben sokfelé továbbra is száraz marad az idő. Az eső a következő napokban sem nagyon akar megérkezni, pedig már bőven benne járunk az őszben.
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időjárásnapi hőingáseső

Reggelente már majdnem télies hideg fogad bennünket, délután viszont ismét előkerülhet a rövid ujjú póló. A hatalmas napi hőingás mellett egyre feltűnőbb az is, hogy az eső továbbra is elkerüli az ország nagy részét.

Az eső továbbra is várat magára, miközben nagy napi hőingás jellemzi az időjárást. Az előrejelzések szerint a hétvégéig marad a száraz idő.
Az eső továbbra is várat magára, miközben nagy napi hőingás jellemzi az időjárást Fotó: Unsplash

A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint számos helyen 20 fok körül alakult a napi minimum és maximum közötti különbség. A legnagyobb hőingást Zabaron mérték, ahol közel 25 fok választotta el egymástól a nap leghidegebb és legmelegebb időszakát.

 A hőmérséklet hajnalban fagypont közelébe süllyedt, miközben a nappali maximum országosan 5,6 fokkal meghaladta a sokéves átlagot.

Hatalmas a hőingás, az eső azonban továbbra is várat magára

A következő napokban sem látszik jelentős változás. Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön folytatódik a száraz, napos idő, délután 25 fok körüli értékekkel. Pénteken és szombaton 22–27 fokig melegedhet a levegő, vasárnap pedig helyenként akár 28 fok is lehet.

Közben az esőnek továbbra sem sok jele van. A Köpönyeg szerint csütörtökön és pénteken sem valószínű csapadék, szombaton pedig szintén száraz idő várható, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg. A reggelek ugyanakkor hidegek maradnak: több helyen 0 fok körül alakulhat a minimum, miközben néhány órával később már kifejezetten meleg lesz.

Mikor érkezhet végre eső?

A jelenlegi időjárás-előrejelzések alapján legalább a hétvégéig nem látszik számottevő eső. A vénasszonyok nyara tehát folytatódik, nagy napi hőingással és továbbra is száraz idővel.

 

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