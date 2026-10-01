Megviseli az országot a szeszélyes időjárás, de mikor érkezik végre az eső?

Reggelente már majdnem télies hideg fogad bennünket, délután viszont ismét előkerülhet a rövid ujjú póló. A hatalmas napi hőingás mellett egyre feltűnőbb az is, hogy az eső továbbra is elkerüli az ország nagy részét.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. adatai szerint számos helyen 20 fok körül alakult a napi minimum és maximum közötti különbség. A legnagyobb hőingást Zabaron mérték, ahol közel 25 fok választotta el egymástól a nap leghidegebb és legmelegebb időszakát.
A hőmérséklet hajnalban fagypont közelébe süllyedt, miközben a nappali maximum országosan 5,6 fokkal meghaladta a sokéves átlagot.
Hatalmas a hőingás, az eső azonban továbbra is várat magára
A következő napokban sem látszik jelentős változás. Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön folytatódik a száraz, napos idő, délután 25 fok körüli értékekkel. Pénteken és szombaton 22–27 fokig melegedhet a levegő, vasárnap pedig helyenként akár 28 fok is lehet.
Közben az esőnek továbbra sem sok jele van. A Köpönyeg szerint csütörtökön és pénteken sem valószínű csapadék, szombaton pedig szintén száraz idő várható, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg. A reggelek ugyanakkor hidegek maradnak: több helyen 0 fok körül alakulhat a minimum, miközben néhány órával később már kifejezetten meleg lesz.
Mikor érkezhet végre eső?
A jelenlegi időjárás-előrejelzések alapján legalább a hétvégéig nem látszik számottevő eső. A vénasszonyok nyara tehát folytatódik, nagy napi hőingással és továbbra is száraz idővel.