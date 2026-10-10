Megjöttek a pontos adatok: közeleg a mediterrán ciklon, itt lesz ma nagy eső

A Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében 20 milliméternél is több eshet, az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó mennyiség valószínű - írta a HungaroMet a Facebook-oldalán szombaton. A tájékoztatás szerint délnyugat felől mediterrán ciklon érkezik a Kárpát-medence térségébe, így a hétvégén összességében szinte országszerte számítani lehet esőre.

Időjárás: kiadós eső érkezhet az ország több pontján szombaton

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Szombaton nagy esőkre kell készülni

Szombaton napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, még nem nagy mennyiségben, és estig a keleti megyékben még nem is várható csapadék. Az eső zöme estétől érkezik, előbb a Dunántúlon és a középső tájakon, majd keletebbre is elered az eső. A csapadékzóna vasárnap reggelre a Dunántúlt már jórészt elhagyja kelet felé, és vasárnap reggel, délelőtt a Dunától keletre is gyorsan gyengül a csapadék intenzitása. Az északkeleti megyékben szűnhet meg legkésőbb, vasárnap késő délutánra az eső.

A csapadék nagy része az esti, éjszakai órákban hullik le, és a jelenlegi előrejelzések alapján az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó csapadék valószínű, de kiemelten a Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében megyényi átlagban 20 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet. Ugyanakkor a Rábától nyugatra, kiemelten az északnyugati határaink közelében várhatóan maradnak majd csapadékmentes területek. Hozzátették, hogy a csapadék várható mennyisége főként a keleti megyékben bizonytalanabb.