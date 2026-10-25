Eső és erős széllökések is jöhetnek vasárnap, mutatjuk, hol várható csapadék

Vasárnap reggel még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik, és északnyugaton eső, zápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 12–18 fok között alakul – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Erős széllökések kísérhetik a délies szelet
Reggel a vastagabb felhőzet is felszakadozik, ugyanakkor nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet.
Eleinte szűrt napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet 6–10 fok között alakul.
Délután északnyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen borulhat be az ég. Estig főként az északnyugati országrészben fordulhat elő eső, zápor, miközben a Tiszántúl nagy részén még éjfélkor sem várható csapadék.
A délies szél északon és északnyugaton megélénkül, az Alpokalján és a Kisalföldön erős széllökések is előfordulhatnak.
A délutáni órákban 12–18 fokot mérhetünk.