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eső

Eső és erős széllökések is jöhetnek vasárnap, mutatjuk, hol várható csapadék

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Vasárnap délután északnyugat felől csapadékzóna éri el az országot, estig főként az északnyugati tájakon várható eső, zápor. A délies szél többfelé megélénkül, az Alpokalján és a Kisalföldön erős széllökések is lehetnek.
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esővasárnapszéllökések

Vasárnap reggel még többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik, és északnyugaton eső, zápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 12–18 fok között alakul – írja előrejelzésében a HungaroMet.

eső
Beborul az ég vasárnap, több helyen eső ronthatja el az időt
Fotó: Sándor Judit / MW

Erős széllökések kísérhetik a délies szelet

Reggel a vastagabb felhőzet is felszakadozik, ugyanakkor nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet. 

Eleinte szűrt napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet 6–10 fok között alakul.

Délután északnyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen borulhat be az ég. Estig főként az északnyugati országrészben fordulhat elő eső, zápor, miközben a Tiszántúl nagy részén még éjfélkor sem várható csapadék.

Országos előrejelzés: ilyen idő várható vasárnap délután.
Fotó: HungaroMet

A délies szél északon és északnyugaton megélénkül, az Alpokalján és a Kisalföldön erős széllökések is előfordulhatnak. 

A délutáni órákban 12–18 fokot mérhetünk.

 

 

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