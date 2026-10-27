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Ezekkel a számokkal lehetett megnyerni az Eurojackpot 5,8 milliárd forintját

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Mutatjuk a számokat, amivel milliárdokat lehetett nyerni. Kisorsolták az Eurojackpot 44. hetének keddi nyerőszámait.
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lottóEuroJackpotnyerőszámok

Immár 16 millió euró, azaz 5,8 milliárd forint volt az Eurojackpot főnyereménye. Mutatjuk, hogy október 27-én, a 44. játékhét keddi sorsolásán mely számokat húzták ki.

Vajon kinek kedvezett a keddi Eurojackpot-sorsolás?
Vajon kinek kedvezett a keddi Eurojackpot-sorsolás?
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

Első számsor:

  • 11 (tizenegy)
  • 33 (harminchárom)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 42 (negyvenkettő)
  • 47 (negyvenhét)

Második számsor:

  • 11 (tizenegy)
  • 12 (tizenkettő)

5+2 találatos nem született, 5+1 találatos azonban kettő is volt, igaz, egyik sem Magyarországon. A nyertesek egyenként közel 675 ezer eurónak (közel 248 millió forintnak) örülhettek. 5+0 találatos sem volt itthon, de Európában összesen öt is akadt. A nyertesek egyenként közel 58 millió forinttal lettek gazdagabbak.

 

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