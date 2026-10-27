Ezekkel a számokkal lehetett megnyerni az Eurojackpot 5,8 milliárd forintját

Mutatjuk a számokat, amivel milliárdokat lehetett nyerni. Kisorsolták az Eurojackpot 44. hetének keddi nyerőszámait.
Immár 16 millió euró, azaz 5,8 milliárd forint volt az Eurojackpot főnyereménye. Mutatjuk, hogy október 27-én, a 44. játékhét keddi sorsolásán mely számokat húzták ki.
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
Első számsor:
- 11 (tizenegy)
- 33 (harminchárom)
- 38 (harmincnyolc)
- 42 (negyvenkettő)
- 47 (negyvenhét)
Második számsor:
- 11 (tizenegy)
- 12 (tizenkettő)
5+2 találatos nem született, 5+1 találatos azonban kettő is volt, igaz, egyik sem Magyarországon. A nyertesek egyenként közel 675 ezer eurónak (közel 248 millió forintnak) örülhettek. 5+0 találatos sem volt itthon, de Európában összesen öt is akadt. A nyertesek egyenként közel 58 millió forinttal lettek gazdagabbak.